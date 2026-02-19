https://noticiaslatam.lat/20260219/eeuu-o-los-brics-acuerdos-por-minerales-criticos-abren-una-brecha-en-sudamerica-1171536309.html

¿EEUU o los BRICS? Acuerdos por minerales críticos abren una brecha en Sudamérica

¿EEUU o los BRICS? Acuerdos por minerales críticos abren una brecha en Sudamérica

Sputnik Mundo

Mientras Argentina y otros países sudamericanos se plegaron a las directivas de EEUU, Brasil apuesta por un acuerdo con India para industrializar los minerales... 19.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-19T01:12+0000

2026-02-19T01:12+0000

2026-02-19T01:12+0000

américa latina

brasil

argentina

brics

eeuu

china

narendra modi

luiz inacio lula da silva

litio

cobre

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165249556_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8909977f7c11c82839380ea9c898475.jpg

La cuestión de los minerales críticos y tierras raras aparece como uno de los temas centrales de la visita que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple en India y que incluye un encuentro con el presidente de ese país, Narendra Modi.Si bien los contenidos específicos del acuerdo no fueron detallados, días antes del viaje la secretaria de la Cancillería brasileña para Asia y Pacífico, Susann Kleebank, explicó que la intención de Brasilia es que el acuerdo de cooperación con India "siga las líneas generales" del Gobierno de Lula en cuanto a "generar valor agregado para la industria nacional". "No queremos que simplemente haya minas sino que se pueda producir y procesar ese mineral aquí y así llegar a resultados para nuestra industria y nuestra seguridad nacional", contó la funcionaria en rueda de prensa, días antes de la gira.La inclusión de los minerales críticos en la agenda no parece un tema aislado en la región, ya que se ha colado en la agenda principal de varios de los presidentes de Sudamérica, aunque con distintos enfoques. A comienzos de febrero, los gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay habían firmado, un memorando propuesto por EEUU con el objetivo de que esos países se plieguen a las políticas de Washington en un contexto en que el país norteamericano considera que el mercado de estos minerales "está muy concentrado, lo que lo convierte en una herramienta de coerción política y de interrupción de la cadena de suministro".El ingeniero argentino y experto en minería Eduardo Gigante dijo a Sputnik que la cuestión de los minerales críticos "es hoy un tema clave en la agenda de los países centrales" como EEUU o Europa, que comienzan a promover acuerdos de este tipo para asegurar su participación en este mercado.Sin embargo, apuntó, llegan mucho más tarde que China, que ha atendido la cuestión de los minerales críticos y tierras raras "desde hace décadas", lo que derivó en que el gigante asiático concentre más del 80% del mercado, dejando porcentajes ínfimos a EEUU y Europa.Gigante indicó que el rezago que EEUU tiene en este campo hace que los acuerdos propuestos por Washington a países sudamericanos persigan fundamentalmente un carácter "restrictivo" hacia las posibilidades comerciales de los productores de minerales críticos de la región.Así, las nuevas políticas de Washington parecen apuntar a dividir el mercado de los minerales críticos, intentando impedir que los países latinoamericanos participen de cadenas de valor lideradas por China, India u otros países integrantes de los BRICS.Una "guerra fría" por los minerales críticosEn diálogo con Sputnik, el analista político Daniel Prieto afirmó que "efectivamente emergen dos vertientes" en el mercado internacional de los minerales críticos que, sin embargo, demuestran estrategias diferentes. "EEUU prioriza asegurar cadenas de suministro mediante acuerdos bilaterales que tienden a mantener patrones extractivos. Los BRICS, especialmente China, ofrecen marcos de cooperación Sur-Sur con inversión en infraestructura a través del Nuevo Banco de Desarrollo", apuntó.Prieto remarcó que, si bien Sudamérica "posee reservas estratégicas de litio, cobre y niobio esenciales para la transición energética", que estos minerales aparezcan cada vez más en la agenda internacional no garantiza que los países puedan hacer una "gestión soberana". Así, advirtió, la falta de políticas estratégicas puede hacer caer a los países en "el riesgo de reproducir la histórica dependencia y la reprimarización de la región".Para Gigante, la búsqueda de Lula de un acuerdo con India marca, precisamente, una mejor alternativa a los acuerdos planteados por EEUU en materia de minerales críticos. "Hay una política pública clara y acertada de parte de Brasil de asociarse con los BRICS. Lamentablemente Argentina se alineó en este tema con EEUU, la potencia que viene en declive", analizó.Para el experto, la asociación con China e India en minerales críticos puede ofrecer a Brasil acuerdos de transferencia de tecnología que permitan su refinado local, algo en lo que China e India han sacado ventaja frente a EEUU y Europa que, remarcó Gigante, tendrán muchas dificultades para ganar participación en el mercado de los minerales críticos en el futuro.Gigante lamentó que la Argentina de Milei se haya alejado de los BRICS y rehúya de acuerdos sobre minerales críticos con estos países. "Hoy existe una especie de 'guerra fría' en el tema de los minerales que hace más difícil esto debido a que el país está expuesto a mayores presiones, lo que puede perjudicar el desarrollo industrial", sintetizó.A los ojos de Prieto, en tanto, se hace necesario que "Sudamérica negocie colectivamente y democráticamente" sus políticas de minerales críticos, de forma de evitar que los acuerdos se vuelvan meramente extractivistas y pueda apostar por "políticas de industrialización energética". En ese camino, subrayó que organismos como el Mercosur, la Alianza del Pacífico o la CELAC podrían ser herramientas fundamentales, "priorizando la soberanía regional y la transición energética justa en diálogo con su propia complejidad socioterritorial".

https://noticiaslatam.lat/20260217/un-cable-submarino-coloca-a-chile-en-medio-de-la-tension-entre-eeuu-y-china-1171463736.html

https://noticiaslatam.lat/20251017/la-relacion-de-eeuu-con-milei-y-lula-dos-caras-de-la-misma-moneda-1167628739.html

brasil

argentina

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, argentina, brics, eeuu, china, narendra modi, luiz inacio lula da silva, litio, cobre, 📈 mercados y finanzas