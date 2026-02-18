https://noticiaslatam.lat/20260218/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1230-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1171521793.html
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.230 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.230 soldados ucranianos en una jornada de combates
18.02.2026
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 140 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, 11 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 155 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Kriníchnoye, en la región de Zaporozhie, y Járkovka, en la región de Sumi, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.235 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 140 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra un depósito de combustible, instalaciones energéticas utilizadas por las tropas de Ucrania, lugares de preparación y lanzamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, 11 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 155 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 115.131 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.754 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.666 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.347 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.691 vehículos militares especiales.
