¿Qué hay detrás de la destitución de Jerí en Perú previo a las elecciones?

La censura contra el presidente de Perú, José Jerí, no solo provoca que el país sudamericano tenga su octavo presidente en una década, sino que, al ocurrir a tan solo dos meses de las elecciones presidenciales, puede impactar directamente en una campaña electoral marcada por una cantidad récord de candidatos y la apatía de los peruanos.Si bien la censura a Jerí fue apoyada por la mayoría de los partidos, también generó divisiones a la interna del Congreso peruano. Fuerza Popular, el partido liderado por la congresista y candidata presidencial Keiko Fujimori, se convirtió en el estandarte de la defensa del mandatario, asegurando que una salida a tan pocos días de los comicios generaría mayor inestabilidad en el país.Del otro lado, el exalcalde de Lima y candidato a la Presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue uno de los principales impulsores de que Jerí abandonara la Presidencia como consecuencia de las irregularidades en sus encuentros con empresarios.López Aliaga y Keiko Fujimori son precisamente los dos nombres que encabezan las encuestas de cada a las próximas elecciones. El último estudio de la consultora Ipsos coloca a López Aliaga en el primer lugar, con un 12% en la intención de voto, y a Fujimori en el segundo lugar, con un 8% de las preferencias.La consultora Imasolu, en tanto, ubica al exalcalde de Lima también en el primer lugar con un 13,58%, y a la hija de Alberto Fujimori (1990-2000) detrás con un 8,92%.López Aliaga vs. Keiko FujimoriEn diálogo con Sputnik, Alejandro Boyco, analista político e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), consideró que, si bien no todos los congresistas definieron su postura sobre Jerí con base en las elecciones, esto sí puede haber sido clave en los casos de López Aliaga y Fujimori que, si bien dominan en los sondeos, "no muestran ninguna capacidad de crecer" en el número de posibles votantes.Boyco advirtió que, en un escenario en el que "la ciudadanía no está atenta al proceso electoral" pese a que hay 36 candidatos presidenciales, López Aliaga y Fujimori "lideran las encuestas más por inercia que por ser candidatos populares". Así las cosas, ambos se ven forzados a "diferenciarse entre sí" y la continuidad de Jerí apareció como una oportunidad para eso.También consultado por este medio, Enzo Elguera, analista de opinión pública y director de Imasolu, planteó que López Aliaga puede atribuirse haber sido de "los primeros en pedir formalmente la moción de censura" contra Jerí, lo que le puede generar que "la ciudadanía mire con agrado las posturas que tomó López Aliaga, en contrario de la de Keiko Fujimori". En contrapartida, la líder de Fuerza Popular apuesta, según el analista, por cerca del 30% del electorado peruano que, de acuerdo a estudios de opinión pública, todavía apoyaba la gestión de Jerí.Una crisis que aumenta la "desconexión" con los peruanosPara Boyco, el proceso de elección de otro Gobierno de transición tras la caída de Jerí agrega otro escenario de cálculos electorales, especialmente debido a una tradición política peruana de que "al partido de Gobierno nunca le va bien en el siguiente proceso electoral". Así, advirtió, los partidos políticos deberán evaluar si pagar el costo político de sumarse a una gestión de pocos meses que "no va a poder hacer mucho", pero que podría ponerlos en el "ojo mediático" durante las semanas previas a las elecciones o mantenerse al margen, corriendo el riesgo de quedar opacados por la atención que reciban las nuevas autoridades.El analista consideró además que la respuesta del electorado en las próximas elecciones estará influida por el resultado de las negociaciones para la designación de un nuevo presidente encargado.Elguera, en tanto, recordó que los estudios de opinión pública dan cuenta de que "existe un firme voto en blanco, nulo o viciado que oscila alrededor del 35%" y que, a diferencia de instancias anteriores, no parece que vaya a decidirse por algún candidato en los últimos meses, sino que "está decepcionado de quienes defienden el sistema político, pero también de quiénes quieren que cambie".Boyco coincidió en que "hay una percepción más grande cada vez de que los políticos se benefician de sí mismos y no están ahí para representar a nadie, más que a ellos mismos, a sus intereses" y, sumado a la sobreoferta de candidatos, es posible que el clima generado "contribuya a mayores niveles de desconexión entre la ciudadanía y sus candidatos a la hora de votar, que podría manifestarse mediante votos blancos y nulos, o abstención simplemente".

