El reto de la resiliencia: Ecuador busca revitalizar el turismo, impactado por la crisis

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, Ecuador, el país latinoamericano en el que la naturaleza es la moneda de cambio... 18.02.2026, Sputnik Mundo

El equilibrio tras el disturbioSin embargo, en un entorno de volatilidad, la capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse ha dejado de ser un concepto académico para convertirse en una estrategia de supervivencia diaria. Sputnik conversó sobre el tema con Roberto Carrillo, experto en Ecoturismo y magíster en Biología de la conservación, y Paul Bustos, director de una empresa turística con varias décadas de experiencia en el sector.Los especialistas consultados por este medio coinciden en que la resiliencia nacional no es un evento postpandemia, sino una coraza forjada a través de décadas de inestabilidad."La resiliencia turística en el Ecuador siempre está presente. Latinoamérica vive en crisis normalmente, entonces siempre tiene cambios y no tiene un equilibrio muy constante, entonces estos cambios hacen que siempre tengamos que volver a salir después de que un disturbio nos ha golpeado, nos ha impactado. La resiliencia como tal es eso, es la capacidad que tiene un sistema, en este caso, el sector turístico, trata de volver a un estado de equilibrio después de que un disturbio haya cesado", explica Carrillo.Por su parte, Bustos añade una perspectiva histórica, recordando que el sector ha sobrevivido a crisis políticas y procesos migratorios que obligaron a una reinvención constante. "[La resiliencia turística en Ecuador] comenzó con un tema político, cuando tuvimos presidentes que entraban y salían, con un tema económico, con un tema de migración. En los últimos cinco años, bueno, empezó con el 2019, con una huelga que llevó a paralizar el país y obviamente después lo remató la pandemia".El analista señaló que la situación sanitaria que implicó la COVID colapsó el tema del turismo a nivel nacional: "Tienes cuatro regiones naturales tan diversas, tenemos un potencial grandísimo, pero siempre se necesita un apoyo del Estado para poder salir adelante".La brecha difícil de cerrarLa resiliencia no es un estado de ánimo; se mide con marcadores de recuperación que en la actualidad resultan agridulces para el país. Antes del colapso global de 2020, el turismo nacional experimentaba un ascenso sostenido.Según datos del Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), la cifra de visitantes extranjeros para 2019 fue de 2 millones 107.692 turistas internacionales. Los datos indican que dicho año y el previo fueron los últimos con altos volúmenes. Sin embargo, tras el impacto de la pandemia de COVID-19 y las crisis de seguridad interna posteriores, el retorno a la competitividad internacional ha sido más lento que el de sus pares regionales.Carrillo estima que la nación ha quedado rezagada: "Cuando volvimos de la pandemia, el Ecuador no ha llegado a las cifras prepandémicas, que ese es uno de los marcadores que tenemos ahora, el resto de la región sí".A pesar de que el país ha recuperado terreno, el MINTUR reportó que al cierre del ciclo fiscal 2025, las llegadas internacionales se estimaron en 1,32 millones, lo que indica una recuperación sostenida, aunque situándose todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. Mientras Colombia ya supera sus cifras de 2019 en más de un 25%, Ecuador sigue enfrentando situaciones que frenan el crecimiento.Los retos pendientesPara Paul Bustos, la recuperación no ha sido lineal debido a la recurrencia de conflictos sociales y de seguridad. "Después de la pandemia comenzamos a levantarnos y de repente otra protesta social. Entonces eso fue básicamente lo que ha cambiado muchísimo para que nosotros tengamos que pensar en qué es lo que puede suceder. Tenemos que ir dinamizando nuestro negocio para evitar este tipo de conflictos", reflexiona.El director del operador turístico subraya que el mayor obstáculo actual es la percepción internacional. "El tema de la guerra interna que tiene el Estado contra ciertos tipos de cárteles o mafia organizada es lo que tal vez nos resta competitividad ante otros países".A pesar de los esfuerzos del sector privado, Bustos recalca una debilidad institucional. "No hay una continuidad en el proceso de colaboración del Estado para que se vea y se refleje un tema de seguridad", reflexiona Bustos.Metamorfosis del turismoLa crisis obligó a una reevaluación estructural donde el modelo de "volumen" fue desplazado por uno de "valor". Según Carrillo, este cambio fue el punto de inflexión.Este enfoque se apoya en una ventaja competitiva geográfica excepcional. "Ecuador es el único país que puede verlas [las aves] desde el Pacífico a la Amazonía en el mismo día y pasando por los Andes. Entonces, eso aún no lo entendemos mucho, que somos el país biodiverso por excelencia", sostiene.A esta riqueza natural se suma el auge de la identidad local, Bustos identifica un pilar que ha sostenido la oferta durante las crisis."La parte gastronómica también fue importantísima. Comenzamos a ver más al interior hacia las cosas que podemos producir y yo creo que eso fue lo que comenzó a impulsar y sigue impulsando el desarrollo turístico en el Ecuador", ahonda.El cimiento invisible de la estructuraLa verdadera resiliencia no reside en las grandes cadenas, sino en las bases. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan aproximadamente más del 80% de la oferta turística nacional, consolidándose como el motor de empleo más importante, especialmente en la ruralidad.Para ambos expertos, el microempresario es quien garantiza la oferta permanente y no solo estacional. Bustos y Carrillo coinciden en que la fortaleza natural del país permite a los pequeños negocios competir de forma natural sin necesidad de "inventar" atractivos artificiales.

