México rompe el récord de turismo extranjero en 2025
Sputnik Mundo
México alcanzó en 2025 un récord histórico en la llegada de turistas internacionales, con 47,8 millones de viajeros extranjero y un gasto superior a 31.700... 13.02.2026, Sputnik Mundo
En total, ingresaron 98,2 millones de visitantes internacionales durante el año, lo que representó un aumento anual de 13,6%. De ese total, 48,7% correspondió a turistas internacionales —viajeros residentes en el extranjero que se alojaron en el país latinoamericano—, cifra 6,1% superior a la registrada en 2024.El Inegi señaló que el número acumulado de visitantes de otras naciones marcó un nivel sin precedente. No obstante, el flujo de turistas de este rubro que ingresaron por vía aérea mostró una ligera contracción respecto al año anterior.Los turistas de internación sumaron 27,4 millones, un crecimiento anual de 1,2%. De ellos, 22,8 millones ingresaron por vía aérea, lo que representó una disminución de 1,3% frente a 2024.En contraste, el ingreso por vía terrestre alcanzó 4,5 millones de personas, equivalente al 16,5% de los turistas de internación, con un incremento anual de 15,6%.En términos económicos, el ingreso total de divisas por visitantes internacionales ascendió a 34.900 millones de dólares, un aumento de 10,2% respecto al año previo. El gasto específico de los turistas internacionales alcanzó un máximo histórico de 31.715 millones de dólares.Los turistas de internación desembolsaron 29.400 millones de dólares en 2025, 3,8% más que en 2024, mientras que el gasto medio por visitante se ubicó en 356,32 dólares, una caída anual de 6,6%, en un contexto de mayor volumen de llegadas y consolidación de la recuperación del sector.
México alcanzó en 2025 un récord histórico en la llegada de turistas internacionales, con 47,8 millones de viajeros extranjero y un gasto superior a 31.700 millones de dólares, de acuerdo con datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En total, ingresaron 98,2 millones de visitantes internacionales durante el año, lo que representó un aumento anual de 13,6%. De ese total, 48,7% correspondió a turistas internacionales —viajeros residentes en el extranjero que se alojaron en el país latinoamericano—, cifra 6,1% superior a la registrada en 2024.
El Inegi señaló que el número acumulado de visitantes de otras naciones marcó un nivel sin precedente. No obstante, el flujo de turistas de este rubro que ingresaron por vía aérea mostró una ligera contracción respecto al año anterior.
Los turistas de internación sumaron 27,4 millones, un crecimiento anual de 1,2%. De ellos, 22,8 millones ingresaron por vía aérea, lo que representó una disminución de 1,3% frente a 2024.
En contraste, el ingreso por vía terrestre alcanzó 4,5 millones de personas, equivalente al 16,5% de los turistas de internación, con un incremento anual de 15,6%.
En términos económicos, el ingreso total de divisas por visitantes internacionales ascendió a 34.900 millones de dólares, un aumento de 10,2% respecto al año previo. El gasto específico de los turistas internacionales alcanzó un máximo histórico de 31.715 millones de dólares.
Los turistas de internación desembolsaron 29.400 millones de dólares en 2025, 3,8% más que en 2024, mientras que el gasto medio por visitante se ubicó en 356,32 dólares, una caída anual de 6,6%, en un contexto de mayor volumen de llegadas y consolidación de la recuperación del sector.
