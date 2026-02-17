https://noticiaslatam.lat/20260217/rusia-efectua-un-ataque-masivo-contra-ucrania-y-derriba-334-drones-en-la-ultima-jornada-de-combates-1171483519.html
Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y derriba 334 drones en la última jornada de combates
Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y derriba 334 drones en la última jornada de combates
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo contra...
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, al igual que una estación radar AN/TPQ-36, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 334 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.230 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y derriba 334 drones en la última jornada de combates
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial e infraestructuras energéticas de Ucrania, así como contra lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, reportan desde la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.
Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, al igual que una estación radar AN/TPQ-36, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 334 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.230 militares en las últimas 24 horas de combates.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 114.976 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.742 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.330 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.587 vehículos militares especiales.
