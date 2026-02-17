https://noticiaslatam.lat/20260217/rusia-efectua-un-ataque-masivo-contra-ucrania-y-derriba-334-drones-en-la-ultima-jornada-de-combates-1171483519.html

Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y derriba 334 drones en la última jornada de combates

Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y derriba 334 drones en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo contra... 17.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-17T12:21+0000

2026-02-17T12:21+0000

2026-02-17T12:21+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171483299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36d04f5654b022ea83c20bc7c822f92f.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, al igual que una estación radar AN/TPQ-36, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 334 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.230 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa