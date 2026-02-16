Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 soldados ucranianos en una jornada de combates
13:21 GMT 16.02.2026 (actualizado: 13:35 GMT 16.02.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Pokrovka, en la región de Sumi, y Mínkovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.090 militares en las últimas 24 horas.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 8 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 345 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 114.642 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.726 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.313 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.532 vehículos militares especiales.
