¿Cuántos votos necesita el Congreso peruano para destituir a Jerí?

¿Cuántos votos necesita el Congreso peruano para destituir a Jerí?

El Congreso de Perú analizará en los próximos días si aprueba o no la moción de censura en contra del presidente José Jerí, a quien se le acusa de reunirse con...

Esta medida es un recurso de control político con el cual el Poder Legislativo obliga a algún ministro o miembro del gabinete a renunciar por faltas graves. De proceder, la renuncia debería presentarse en las 72 horas siguientes a la aprobación de la moción.El presidente encargado del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi, convocó a una sesión extraordinaria para discutir y votar siete mociones de censura en contra de Jerí, luego de reunir 78 firmas para presentarlas al Pleno.Será el 17 de febrero cuando se realice la sesión, en un momento en el que existe un receso parlamentario. Pese a ello, los 128 congresistas fueron convocados para dirimir este nuevo escándalo que sacude la política peruana.Un conteo muy bajoEn una entrevista para el medio local El Comercio, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, explicó que la cantidad de votos necesarios para aprobar la moción de censura depende directamente del quórum.Detalló que, en estos procedimientos, se necesita solo una mayoría simple, por lo que, de contarse con el quórum mínimo —una asistencia de 53 legisladores— con solo 19 sufragios a favor, Jerí sería destituido.No obstante, Delgado Guembes en una entrevista para RPP puso en duda si se trata del procedimiento adecuado, ya que la moción de censura no aplicaría para José Jerí porque los actos de los que se le acusan se habrían cometido durante el ejercicio del cargo como titular del Poder Ejecutivo, no como presidente del Congreso, por lo cual se debería solicitar una vacancia presidencial.Sin embargo, para que proceda este recurso se necesita una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de congresistas, equivalente a 87 votos.Proceso pendiente en la FiscalíaEn paralelo a la moción de censura, Jerí deberá declarar ante el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, por otra causa en la que se le acusa de contratar a 10 jóvenes a cambio de "beneficios personales indebidos".De confirmarse el móvil de estas contrataciones ocurridas entre octubre de 2025 y enero de 2026, el presidente peruano enfrentaría cargos por tráfico de influencias agravado.Será hasta el 2 de marzo cuando el fiscal acuda al Palacio de Gobierno para tomar la declaración del mandatario, mientras que las 10 jóvenes implicadas rendirán su declaración entre el 23 y el 27 de febrero.

