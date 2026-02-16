https://noticiaslatam.lat/20260216/conoce-el-rus-pe-el-dron-kamikaze-ruso-con-tecnologia-de-ia-1171395971.html
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
Sputnik Mundo
Este asesino implacable es capaz de identificar automáticamente su objetivo y alcanzarlo a velocidades de hasta 140 km/h. Se trata de una munición merodeadora... 16.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-16T16:32+0000
2026-02-16T16:32+0000
2026-02-16T16:35+0000
🛡️ infografías militares
armamento
rusia
multimedia
📊 infografía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/10/1171455314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7086c7b159d99d22b4b0a19b74fb055f.jpg
Descubre más detalles en la infografía de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260213/sarma-el-revolucionario-sistema-lanzacohetes-multiple-ruso-al-detalle-1171354269.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/10/1171455314_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0eb233bf83f87643afc07d5b3f23333d.jpg
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
Sputnik Mundo
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
2026-02-16T16:32+0000
true
PT0M34S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ infografías militares, armamento, rusia, 📊 infografía
🛡️ infografías militares, armamento, rusia, 📊 infografía
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
16:32 GMT 16.02.2026 (actualizado: 16:35 GMT 16.02.2026)
Este asesino implacable es capaz de identificar automáticamente su objetivo y alcanzarlo a velocidades de hasta 140 km/h. Se trata de una munición merodeadora de última generación con sistema de autoguiado, desarrollada por el consorcio ruso Kalashnikov, que ya ha sido probada en la zona de la operación militar especial.
Descubre más detalles en la infografía de Sputnik.