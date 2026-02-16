Mundo
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA
Este asesino implacable es capaz de identificar automáticamente su objetivo y alcanzarlo a velocidades de hasta 140 km/h. Se trata de una munición merodeadora... 16.02.2026, Sputnik Mundo
Descubre más detalles en la infografía de Sputnik.
Conoce el RUS-PE: el dron kamikaze ruso con tecnología de IA

16:32 GMT 16.02.2026
Este asesino implacable es capaz de identificar automáticamente su objetivo y alcanzarlo a velocidades de hasta 140 km/h. Se trata de una munición merodeadora de última generación con sistema de autoguiado, desarrollada por el consorcio ruso Kalashnikov, que ya ha sido probada en la zona de la operación militar especial.
Descubre más detalles en la infografía de Sputnik.
