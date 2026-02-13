https://noticiaslatam.lat/20260213/sarma-el-revolucionario-sistema-lanzacohetes-multiple-ruso-al-detalle-1171354269.html
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
Sputnik Mundo
El sistema Sarma —la más reciente y avanzada respuesta rusa a los modernos sistemas de artillería de largo alcance del adversario. Alta movilidad, despliegue... 13.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-13T14:45+0000
2026-02-13T14:45+0000
2026-02-13T14:45+0000
multimedia
🛡️ infografías militares
📊 infografía
fuerzas armadas de rusia
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0d/1171358015_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d736ce2f75257f3cc7d43d0eb777c8f.png
Sputnik reunió las principales caracteristicas técnicas de esta nueva arma rusa.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0d/1171358015_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7c0eefec72609b583d17d62e05330bfc.png
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
Sputnik Mundo
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
2026-02-13T14:45+0000
true
PT0M40S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, fuerzas armadas de rusia, rusia, видео
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, fuerzas armadas de rusia, rusia, видео
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
El sistema Sarma —la más reciente y avanzada respuesta rusa a los modernos sistemas de artillería de largo alcance del adversario. Alta movilidad, despliegue en minutos, precisión guiada y potencia de fuego devastadora en un solo vehículo: todo esto convierte a Sarma en uno de los sistema lanzacohetes más efectivos del arsenal ruso actual.
Sputnik reunió las principales caracteristicas técnicas de esta nueva arma rusa.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.