Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle
El sistema Sarma —la más reciente y avanzada respuesta rusa a los modernos sistemas de artillería de largo alcance del adversario. Alta movilidad, despliegue...
Sputnik reunió las principales caracteristicas técnicas de esta nueva arma rusa.
Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso, al detalle

Sarma, el revolucionario sistema lanzacohetes múltiple ruso
El sistema Sarma —la más reciente y avanzada respuesta rusa a los modernos sistemas de artillería de largo alcance del adversario. Alta movilidad, despliegue en minutos, precisión guiada y potencia de fuego devastadora en un solo vehículo: todo esto convierte a Sarma en uno de los sistema lanzacohetes más efectivos del arsenal ruso actual.
Sputnik reunió las principales caracteristicas técnicas de esta nueva arma rusa.
