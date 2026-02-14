Mundo
"Cuba no está sola": mexicanos organizan colecta de víveres para enviar a la isla | Video
"Cuba no está sola": mexicanos organizan colecta de víveres para enviar a la isla | Video
Ante el bloqueo energético promovido por Estados Unidos y al margen de la crisis alimentaria que se vive en Cuba, mexicanos decidieron organizar una colecta de... 14.02.2026
En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, justo frente al Palacio Nacional, el Colectivo Solidaridad Militante Va Por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí colocaron una pequeña carpa en la que, acompañados por retratos de Ernesto Che Guevara, recibirán alimentos y medicinas para enviarlos hasta Cuba.Entre la lista de víveres se encuentran leche en polvo, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún —en lata o sobre—, material quirúrgico e insumos médicos —como gasas, algodón y jeringas—, así como medicinas para la diabetes, analgésicos, entre otros.La recepción de víveres será del 14 y hasta el 22 de febrero, en un horario de 11:00 a 18:00 horas locales (17:00 a 00:00 GMT). Posteriormente, viajarán a Veracruz (este) y saldrán con rumbo a La Habana para entregar lo recolectado, explicó a Sputnik el presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, Sergio Chaviano.Además, consideró que La Habana es víctima de "un bloqueo inhumano", que se agravó en las últimas semanas luego de que EEUU anunció que impondría sanciones a los países que vendieran o proveyeran petróleo a la isla.Esta acción desató una crisis energética grave en Cuba, por lo que las autoridades del país caribeño anunciaron medidas extraordinarias para "garantizar la vitalidad" del país, así como mantener en operación "servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo".Entre las medidas anunciadas están la restricción de venta de combustibles, la reducción del número de viajes entre provincias, cierres de hoteles y disminución de la semana laboral.Ante esta situación, el activista Francisco Rosas, del Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba, consideró necesario que todo el mundo muestre su solidaridad con la mayor de las Antillas.en este sentido, la artista visual Corina Rodrigo, una de las primeras en entregar víveres en este centro de acopio, comentó para Sputnik que lo que pasa en Cuba debe hacer que la gente tome "conciencia de lo que es el imperio", ya que cualquier país, incluido México, podría ser blanco de políticas similares.Gobierno envía ayudaEsta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de medidas para mantener el envío de ayuda humanitaria a Cuba.En primer lugar, comentó que ya preparan un segundo embarque de apoyo, luego de que esta semana llegó el primer cargamento con 800 toneladas de alimentos y medicamentos que mandaron como muestra de solidaridad con el pueblo cubano.Además, la mandataria no descartó que México funja como puente aéreo para los países interesados en apoyar a La Habana. Incluso podría ayudar a cargar turbosina, aunque se necesita que sea la Administración de Miguel Díaz-Canel quien solicite el apoyo.Respecto a los envíos de petróleo, suspendidos por el momento, la presidenta mexicana aclaró que siguen analizando cómo harán llegar este recurso a la isla, sin que ello implique alguna represalia por parte de Washington.En tanto, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que instalaría centros de acopio en todos los estados del país, con el fin de sumarse a las acciones de solidaridad con el pueblo cubano.A través de redes sociales y en su página oficial, se difundieron la lista de los 32 módulos, así como la lista de alimentos y medicamentos que se están solicitando.
"Cuba no está sola": mexicanos organizan colecta de víveres para enviar a la isla | Video

Mariano Yberry
Corresponsal en México
Ante el bloqueo energético promovido por Estados Unidos y al margen de la crisis alimentaria que se vive en Cuba, mexicanos decidieron organizar una colecta de víveres y medicamentos para enviar a La Habana a finales de este mes.
En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, justo frente al Palacio Nacional, el Colectivo Solidaridad Militante Va Por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí colocaron una pequeña carpa en la que, acompañados por retratos de Ernesto Che Guevara, recibirán alimentos y medicinas para enviarlos hasta Cuba.
Entre la lista de víveres se encuentran leche en polvo, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún —en lata o sobre—, material quirúrgico e insumos médicos —como gasas, algodón y jeringas—, así como medicinas para la diabetes, analgésicos, entre otros.
La recepción de víveres será del 14 y hasta el 22 de febrero, en un horario de 11:00 a 18:00 horas locales (17:00 a 00:00 GMT).
Posteriormente, viajarán a Veracruz (este) y saldrán con rumbo a La Habana para entregar lo recolectado, explicó a Sputnik el presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, Sergio Chaviano.

"México siempre ha sido un país muy solidario, no solo con Cuba (...) [sino] con todo el mundo, sinceramente. Y la verdad, Cuba le agradece este acopio que nos está dejando hacer acá en el Zócalo de la Ciudad de México", agregó.

Además, consideró que La Habana es víctima de "un bloqueo inhumano", que se agravó en las últimas semanas luego de que EEUU anunció que impondría sanciones a los países que vendieran o proveyeran petróleo a la isla.
Esta acción desató una crisis energética grave en Cuba, por lo que las autoridades del país caribeño anunciaron medidas extraordinarias para "garantizar la vitalidad" del país, así como mantener en operación "servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo".
Entre las medidas anunciadas están la restricción de venta de combustibles, la reducción del número de viajes entre provincias, cierres de hoteles y disminución de la semana laboral.
Ante esta situación, el activista Francisco Rosas, del Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba, consideró necesario que todo el mundo muestre su solidaridad con la mayor de las Antillas.

"La humanidad entera debería apoyar al pueblo cubano por el ejemplo que están poniendo de dignidad, coraje, resistencia y rebeldía, a pesar de las adversidades de años de bloqueo (...). El asunto es que tenemos que (...) mandarle el mensaje [a Washington] de que Cuba no está sola", sostuvo en diálogo con este medio.

en este sentido, la artista visual Corina Rodrigo, una de las primeras en entregar víveres en este centro de acopio, comentó para Sputnik que lo que pasa en Cuba debe hacer que la gente tome "conciencia de lo que es el imperio", ya que cualquier país, incluido México, podría ser blanco de políticas similares.

Gobierno envía ayuda

Esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de medidas para mantener el envío de ayuda humanitaria a Cuba.
En primer lugar, comentó que ya preparan un segundo embarque de apoyo, luego de que esta semana llegó el primer cargamento con 800 toneladas de alimentos y medicamentos que mandaron como muestra de solidaridad con el pueblo cubano.
Además, la mandataria no descartó que México funja como puente aéreo para los países interesados en apoyar a La Habana. Incluso podría ayudar a cargar turbosina, aunque se necesita que sea la Administración de Miguel Díaz-Canel quien solicite el apoyo.

"Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos [hacia la isla]. Pueden cargar [turbosina], pueden venir a México, eso sí. De hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas no están cerrados a [suelo cubano]", dijo Sheinbaum.

Respecto a los envíos de petróleo, suspendidos por el momento, la presidenta mexicana aclaró que siguen analizando cómo harán llegar este recurso a la isla, sin que ello implique alguna represalia por parte de Washington.
En tanto, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que instalaría centros de acopio en todos los estados del país, con el fin de sumarse a las acciones de solidaridad con el pueblo cubano.
A través de redes sociales y en su página oficial, se difundieron la lista de los 32 módulos, así como la lista de alimentos y medicamentos que se están solicitando.
