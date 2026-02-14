México como "puente aéreo" para Cuba: una opción que podría no agradar en Washington

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que en México podrían aterrizar las aeronaves para cargar turbosina y, de ese modo, permitir la entrega de ayuda humanitaria al pueblo cubano, ante la escasez de combustible en la isla. Sin embargo, aclaró, esta iniciativa sólo puede ser concretada si el Gobierno de Miguel Díaz-Canel lo solicita.El problema es que esta propuesta se da en momentos en que Washington ejerce una presión constante sobre el Gobierno mexicano, que ha sabido contener —mediante las negociaciones y la diplomacia— a un Donald Trump enfrascado en su discurso de que la Administración de Sheinbaum no hace lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga que, según el republicano, "inundan" de drogas a la sociedad estadounidense. Y si a eso se suma que EEUU ha sido muy claro en que impondrá aranceles a todos aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba, es probable que la propuesta humanitaria de México no sea tan bien recibida en el Despacho Oval, ya que Trump ha dicho varias veces que la isla está "al borde del colapso". Sin embargo, dice, "la tradición pacifista y los principios de política exterior de México obligan al Gobierno de Sheinbaum a que apoye [a La Habana] en momentos tan complejos". Para él, es "un asunto de congruencia" el hecho de que México se ofrezca como puente aéreo para tratar de paliar las dificultades que enfrenta la sociedad cubana, "en medio de la narrativa tan hostil que Trump ha impulsado hacia Cuba". En esto coincide Édgar Muñoz, académico de la FES Aragón de la UNAM y experto en relaciones internacionales, quien recuerda en charla con Sputnik que, en los tiempos más turbulentos dela Guerra Fría, México fue el único país de nunca cortó relaciones con Cuba pese a la presión de la Casa Blanca. Por ello, considera que esta posibilidad de que México funja como "terminal aérea" o de carga de combustible para facilitar la ayuda humanitaria a Cuba sea una opción no tan mal vista por la Administración Trump. Sin embargo, Muñoz señala que esta vez hay un factor especial: "Trump no tiene nada que perder". Se refiere específicamente a que, al ser el último mandato que puede tener al frente de EEUU, el republicano está tomando decisiones drásticas a nivel geopolítico, como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro —a quien acusa de "supuesto narcoterrorismo"— o el reciente bloqueo energético contra Cuba."En general, a nivel mundial, el Gobierno de Trump está ejerciendo una presión desmedida contra sus aliados, incluido México. Por eso el Gobierno mexicano ha estado sometido a mucha presión, porque ellos [los estadounidenses] saben cómo amenazar a México en términos comerciales y migratorios", concluye Muñoz, quien agrega que, por ello, Pemex desistió de enviar petróleo a la isla.
El país latinoamericano ofreció la posibilidad de servir como conexión aérea y carga de combustible para que aviones de todo el mundo puedan llegar con víveres a la isla caribeña, que se enfrenta a un endurecimiento del bloqueo comercial y energético de parte de EEUU. Sin embargo, en la Casa Blanca la noticia no podría caer muy bien.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que en México podrían aterrizar las aeronaves para cargar turbosina y, de ese modo, permitir la entrega de ayuda humanitaria al pueblo cubano, ante la escasez de combustible en la isla. Sin embargo, aclaró, esta iniciativa sólo puede ser concretada si el Gobierno de Miguel Díaz-Canel lo solicita.
El problema es que esta propuesta se da en momentos en que Washington ejerce una presión constante sobre el Gobierno mexicano, que ha sabido contener —mediante las negociaciones y la diplomacia— a un Donald Trump enfrascado en su discurso de que la Administración de Sheinbaum no hace lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga que, según el republicano, "inundan" de drogas a la sociedad estadounidense.
Y si a eso se suma que EEUU ha sido muy claro en que impondrá aranceles a todos aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba, es probable que la propuesta humanitaria de México no sea tan bien recibida en el Despacho Oval, ya que Trump ha dicho varias veces que la isla está "al borde del colapso".
"Esto sí podría elevar las tensiones con Washington en un momento en el que, de por sí, la relación bilateral ya es tensa en otros asuntos [como seguridad, comercio o migración]", observa en entrevista el internacionalista de la UNAM, Irwing Rico.
Sin embargo, dice, "la tradición pacifista y los principios de política exterior de México obligan al Gobierno de Sheinbaum a que apoye [a La Habana] en momentos tan complejos". Para él, es "un asunto de congruencia" el hecho de que México se ofrezca como puente aéreo para tratar de paliar las dificultades que enfrenta la sociedad cubana, "en medio de la narrativa tan hostil que Trump ha impulsado hacia Cuba".
"Al final, Cuba y México han tenido una relación histórico muy estrecha. En los momentos más duros del siglo XX para Cuba, México dio la cara", apunta Rico.
En esto coincide Édgar Muñoz, académico de la FES Aragón de la UNAM y experto en relaciones internacionales, quien recuerda en charla con Sputnik que, en los tiempos más turbulentos dela Guerra Fría, México fue el único país de nunca cortó relaciones con Cuba pese a la presión de la Casa Blanca.
"Cuando EEUU logró que todos los países latinoamericanas sacaran a Cuba de la OEA, México fue el único que se mantuvo al lado de Cuba. Sin embargo, esta decisión, en su momento, también contó con la aprobación implícita de Washington, ya que le convenía y necesitaba que un vecino tan cercano siguiera teniendo interlocución con el gobierno cubano", explica el analista.
Por ello, considera que esta posibilidad de que México funja como "terminal aérea" o de carga de combustible para facilitar la ayuda humanitaria a Cuba sea una opción no tan mal vista por la Administración Trump.
Sin embargo, Muñoz señala que esta vez hay un factor especial: "Trump no tiene nada que perder". Se refiere específicamente a que, al ser el último mandato que puede tener al frente de EEUU, el republicano está tomando decisiones drásticas a nivel geopolítico, como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro —a quien acusa de "supuesto narcoterrorismo"— o el reciente bloqueo energético contra Cuba.
"En general, a nivel mundial, el Gobierno de Trump está ejerciendo una presión desmedida contra sus aliados, incluido México. Por eso el Gobierno mexicano ha estado sometido a mucha presión, porque ellos [los estadounidenses] saben cómo amenazar a México en términos comerciales y migratorios", concluye Muñoz, quien agrega que, por ello, Pemex desistió de enviar petróleo a la isla.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).