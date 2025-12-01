https://noticiaslatam.lat/20251201/el-sector-turistico-de-mexico-crece-un-18-y-llega-a-los-49-millones-de-empleos-en-el-tercer-1168981134.html

El sector turístico de México crece un 1,8% y llega a los 4,9 millones de empleos en el tercer trimestre de 2025

El sector turístico de México crece un 1,8% y llega a los 4,9 millones de empleos en el tercer trimestre de 2025

01.12.2025

La nota oficial de la Secretaría de Turismo (Sectur) resalta el ritmo de crecimiento sostenido del sector. En la comparación anual, el empleo turístico registró un aumento del 1,8% respecto al mismo periodo de 2024, lo que se traduce en 90.477 puestos de trabajo adicionales. Además, el sector mostró un incremento de 3.838 personas incorporadas en actividades relacionadas con el turismo en comparación con el trimestre inmediato anterior.Un punto sobresaliente es que la ocupación turística no solo se ha recuperado, sino que se ha posicionado significativamente por encima de sus niveles históricos previos a la pandemia. Los cuatro millones 992.000 empleos representan un aumento del 11,2% con relación al registro del primer trimestre de 2020, superando en 504,668 personas la cifra de aquel periodo.La titular de Sectur, que recientemente dijo a Sputnik que el país busca ser el quinto más visitado en el mundo, enfatizó la relevancia del turismo en el panorama laboral nacional, indicando que el 9,3% del total de empleos en México corresponde a actividades vinculadas directamente con dicha área. Este porcentaje reafirma su papel como uno de los principales generadores de empleo en el país, aseguró la funcionaria, mostrando una resiliencia y una fortaleza que le permiten mantener un ritmo constante de crecimiento.Además, la secretaria Rodríguez Zamora subrayó que el fortalecimiento del turismo impulsa la "prosperidad compartida", filosofía que está en el centro de las políticas del oficialismo. En ese sentido, señaló que cada nuevo puesto de trabajo dinamiza las economías locales y contribuye a un crecimiento más equitativo, generando oportunidades y bienestar para miles de familias mexicanas a través del sector.Finalmente, la funcionaria concluyó que estos resultados muestran la solidez del sector turístico y su contribución integral al desarrollo nacional. Destacó que el continuo crecimiento del empleo en turismo está en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

