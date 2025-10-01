https://noticiaslatam.lat/20251001/mexico-esta-en-los-10-paises-con-mayores-ingresos-por-el-turismo-1167046451.html

México está en los 10 países con mayores ingresos por el turismo

Este 2025, México se posiciona en la octava posición en generación de riqueza a partir de viajes y turismo, según el estudio prospectivo que elabora el Consejo... 01.10.2025, Sputnik Mundo

Con base en las proyecciones del organismo, el país latinoamericano cerrará este año con ingresos por viajes y turismo con 281.000 millones de dólares. Dicho monto equivale al 15,1% del producto interno bruto (PIB), que alcanzará 5,1 billones de dólares. Por otro lado, aunque México tendrá mayores ingresos que el año pasado por este rubro, cuando generó 274,4 millones de dólares, se desplazará del séptimo al octavo puesto del listado. En aquel entonces, el país latinoamericano se colocó por encima de España, pero detrás de Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. Sin embargo, este año, la recuperación del turismo europeo hizo que los países de esa región consolidaran su posición como generadores de valor en sus economías a través del turismo, aclara el WTTC. Con todo, se prevé que, en la próxima década, el mercado de viajes y turismo de México ascienda a 362.300 millones de dólares. Esto significa el 16,2% del PIB, con 6,6 billones de dólares. Al mismo tiempo, el país de América del Norte sumará 1,5 millones de puestos de trabajo en el sector, pasando de 7,9 millones de personas este año, a 9,4 millones en 2035. En tanto, la generación de divisas, que en 2024 se encontraba 3,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles prepandemia, este año será 7,5% por encima de lo registrado en 2019. En cuanto al origen del turismo, el WTTC indica que provienen, en primer lugar, de Estados Unidos (con 2.575 millones de dólares); le siguen China (1.904 millones de dólares) y Alemania (541,9 millones de dólares).

