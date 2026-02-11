https://noticiaslatam.lat/20260211/rusia-derriba-458-drones-y-abate-hasta-1255-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1171280127.html

Rusia derriba 458 drones y abate hasta 1.255 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA rusas interceptaron 458 drones en la última jornada de la operación militar espeial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a... 11.02.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 315 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 160 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 215 militares de Ucrania.La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 458 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

