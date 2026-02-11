https://noticiaslatam.lat/20260211/la-inflacion-anual-promedio-de-la-ocde-baja-a-37-1171230946.html

La inflación anual promedio de la OCDE baja a 3,7%

La inflación anual promedio de la OCDE baja a 3,7%

Sputnik Mundo

La inflación interanual promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubicó en 3,7% en diciembre de 2025... 11.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-11T07:31+0000

2026-02-11T07:31+0000

2026-02-11T07:31+0000

américa latina

brasil

la india

indonesia

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

g7

g20

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/08/1161945640_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7b879e88af2197abf6e72589d80f7b44.jpg

La OCDE detalló que la inflación disminuyó en 13 países miembros, aumentó en nueve y se mantuvo estable o prácticamente sin cambios en otros 16, reflejando un comportamiento desigual entre las economías avanzadas.La inflación alimentaria y la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— mostraron pocos cambios, mientras que la inflación energética registró una disminución. No obstante, los niveles generales de precios fueron casi 36% más altos en diciembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2019, antes del impacto de la pandemia.En el G7, la inflación interanual se mantuvo prácticamente estable en 2,4% en diciembre, frente al 2,5% de noviembre. En Japón descendió 0,8 puntos porcentuales, impulsada por nuevos subsidios a la gasolina y el diésel.En Alemania, la inflación bajó 0,5 puntos porcentuales, mientras que en Canadá aumentó, en gran medida por una reducción temporal de impuestos aplicada en diciembre de 2024. En el resto de los países del G7, el indicador se mantuvo estable. La inflación subyacente siguió siendo el principal motor de los precios en la mayoría de estas economías.En la zona del euro, la inflación interanual medida por el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) descendió a 1,9% en diciembre, desde el 2,1% de noviembre. En el G20, la inflación interanual se mantuvo estable en 3,6% en diciembre. Brasil registró su tercer descenso consecutivo, mientras que India, Indonesia y Arabia Saudita reportaron aumentos. En Argentina, China y Sudáfrica los precios se mantuvieron prácticamente estables. En el promedio anual de 2025, Turquía presentó la inflación más alta de la OCDE, con 34,9%, mientras que Costa Rica, Suiza, Finlandia, Suecia y Francia registraron tasas iguales o inferiores al 1%.

https://noticiaslatam.lat/20260123/que-productos-impulsaron-la-inflacion-en-mexico-durante-la-primera-quincena-de-enero-1170647113.html

brasil

la india

indonesia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, la india, indonesia, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), g7, g20