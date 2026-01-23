¿Qué productos impulsaron la inflación en México durante la primera quincena de enero?

La inflación en México mostró un repunte relevante durante la primera quincena de enero de 2026, al ubicarse en 3,77% a tasa anual, impulsada principalmente por el encarecimiento de productos de consumo frecuente y servicios relacionados con alimentos preparados, según datos oficiales.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mayores incrementos de precios se registraron en los cigarros, los refrescos envasados y los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que tuvieron un peso significativo en el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).El aumento más pronunciado correspondió a los cigarros, con un alza de 12,22% en la quincena, luego de que a partir del 1 de enero entrara en vigor un incremento superior a 20% en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). También destacaron las alzas en refrescos envasados (3,97%), jitomate (3,45%) y limón (15,21%).Otros servicios que presionaron la inflación fueron la vivienda propia, los restaurantes y el servicio doméstico, reflejando un entorno de costos elevados en actividades ligadas al consumo cotidiano de los hogares, de acuerdo con el desglose del índice.En contraste, algunos productos y servicios registraron caídas de precio que ayudaron a moderar parcialmente el repunte inflacionario. Entre ellos, destacó el transporte aéreo, con una baja de 27,30%, así como el huevo (-3,95%), el gas doméstico LP (-1,83%) y los servicios turísticos en paquete (-7,52%).También se observaron descensos en productos agropecuarios como el chile serrano, la lechuga, la col y la cebolla, así como en detergentes, lo que contribuyó a aliviar las presiones sobre el gasto de los consumidores.Analistas señalaron que la combinación de ajustes fiscales, como el aumento al IEPS, y la evolución de los precios de alimentos preparados seguirá siendo un factor clave en la trayectoria de la inflación durante el arranque de 2026, mientras el comportamiento de los energéticos podría continuar amortiguando parte de las presiones.
El alza en productos gravados y servicios de consumo cotidiano marcó la inflación de México al inicio de 2026, con los cigarros como principal factor de presión, mientras la caída en precios de energéticos y transporte ayudó a contener parcialmente el avance, según cifras del Inegi difundidas por 'El Economista'.
La inflación en México mostró un repunte relevante durante la primera quincena de enero de 2026, al ubicarse en 3,77% a tasa anual, impulsada principalmente por el encarecimiento de productos de consumo frecuente y servicios relacionados con alimentos preparados, según datos oficiales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mayores incrementos de precios se registraron en los cigarros, los refrescos envasados y los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que tuvieron un peso significativo en el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El aumento más pronunciado correspondió a los cigarros, con un alza de 12,22% en la quincena, luego de que a partir del 1 de enero entrara en vigor un incremento superior a 20% en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). También destacaron las alzas en refrescos envasados (3,97%), jitomate (3,45%) y limón (15,21%).
Otros servicios que presionaron la inflación fueron la vivienda propia, los restaurantes y el servicio doméstico, reflejando un entorno de costos elevados en actividades ligadas al consumo cotidiano de los hogares, de acuerdo con el desglose del índice.
En contraste, algunos productos y servicios registraron caídas de precio que ayudaron a moderar parcialmente el repunte inflacionario. Entre ellos, destacó el transporte aéreo, con una baja de 27,30%, así como el huevo (-3,95%), el gas doméstico LP (-1,83%) y los servicios turísticos en paquete (-7,52%).
También se observaron descensos en productos agropecuarios como el chile serrano, la lechuga, la col y la cebolla, así como en detergentes, lo que contribuyó a aliviar las presiones sobre el gasto de los consumidores.
Analistas señalaron que la combinación de ajustes fiscales, como el aumento al IEPS, y la evolución de los precios de alimentos preparados seguirá siendo un factor clave en la trayectoria de la inflación durante el arranque de 2026, mientras el comportamiento de los energéticos podría continuar amortiguando parte de las presiones.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).