Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260123/que-productos-impulsaron-la-inflacion-en-mexico-durante-la-primera-quincena-de-enero-1170647113.html
¿Qué productos impulsaron la inflación en México durante la primera quincena de enero?
¿Qué productos impulsaron la inflación en México durante la primera quincena de enero?
Sputnik Mundo
El alza en productos gravados y servicios de consumo cotidiano marcó la inflación de México al inicio de 2026, con los cigarros como principal factor de... 23.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-23T06:31+0000
2026-01-23T06:31+0000
américa latina
méxico
inegi
inflación
comida
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165283357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1f17759f8122205d99b9bf5683729f13.jpg
La inflación en México mostró un repunte relevante durante la primera quincena de enero de 2026, al ubicarse en 3,77% a tasa anual, impulsada principalmente por el encarecimiento de productos de consumo frecuente y servicios relacionados con alimentos preparados, según datos oficiales.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mayores incrementos de precios se registraron en los cigarros, los refrescos envasados y los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que tuvieron un peso significativo en el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).El aumento más pronunciado correspondió a los cigarros, con un alza de 12,22% en la quincena, luego de que a partir del 1 de enero entrara en vigor un incremento superior a 20% en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). También destacaron las alzas en refrescos envasados (3,97%), jitomate (3,45%) y limón (15,21%).Otros servicios que presionaron la inflación fueron la vivienda propia, los restaurantes y el servicio doméstico, reflejando un entorno de costos elevados en actividades ligadas al consumo cotidiano de los hogares, de acuerdo con el desglose del índice.En contraste, algunos productos y servicios registraron caídas de precio que ayudaron a moderar parcialmente el repunte inflacionario. Entre ellos, destacó el transporte aéreo, con una baja de 27,30%, así como el huevo (-3,95%), el gas doméstico LP (-1,83%) y los servicios turísticos en paquete (-7,52%).También se observaron descensos en productos agropecuarios como el chile serrano, la lechuga, la col y la cebolla, así como en detergentes, lo que contribuyó a aliviar las presiones sobre el gasto de los consumidores.Analistas señalaron que la combinación de ajustes fiscales, como el aumento al IEPS, y la evolución de los precios de alimentos preparados seguirá siendo un factor clave en la trayectoria de la inflación durante el arranque de 2026, mientras el comportamiento de los energéticos podría continuar amortiguando parte de las presiones.
https://noticiaslatam.lat/20260121/1170605156.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165283357_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ee8a197d825cede646754b2412982a6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, inegi, inflación, comida
méxico, inegi, inflación, comida

¿Qué productos impulsaron la inflación en México durante la primera quincena de enero?

06:31 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Marco UgarteCompradores mexicanos en un supermercado capitalino (imagen ilustrativa)
Compradores mexicanos en un supermercado capitalino (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
El alza en productos gravados y servicios de consumo cotidiano marcó la inflación de México al inicio de 2026, con los cigarros como principal factor de presión, mientras la caída en precios de energéticos y transporte ayudó a contener parcialmente el avance, según cifras del Inegi difundidas por 'El Economista'.
La inflación en México mostró un repunte relevante durante la primera quincena de enero de 2026, al ubicarse en 3,77% a tasa anual, impulsada principalmente por el encarecimiento de productos de consumo frecuente y servicios relacionados con alimentos preparados, según datos oficiales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mayores incrementos de precios se registraron en los cigarros, los refrescos envasados y los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que tuvieron un peso significativo en el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El aumento más pronunciado correspondió a los cigarros, con un alza de 12,22% en la quincena, luego de que a partir del 1 de enero entrara en vigor un incremento superior a 20% en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). También destacaron las alzas en refrescos envasados (3,97%), jitomate (3,45%) y limón (15,21%).
La inflación en el Reino Unido se acelera por el encarecimiento de alimentos - Sputnik Mundo, 1920, 21.01.2026
La inflación en el Reino Unido se acelera por el encarecimiento de alimentos
21 de enero, 23:01 GMT
Otros servicios que presionaron la inflación fueron la vivienda propia, los restaurantes y el servicio doméstico, reflejando un entorno de costos elevados en actividades ligadas al consumo cotidiano de los hogares, de acuerdo con el desglose del índice.
En contraste, algunos productos y servicios registraron caídas de precio que ayudaron a moderar parcialmente el repunte inflacionario. Entre ellos, destacó el transporte aéreo, con una baja de 27,30%, así como el huevo (-3,95%), el gas doméstico LP (-1,83%) y los servicios turísticos en paquete (-7,52%).
También se observaron descensos en productos agropecuarios como el chile serrano, la lechuga, la col y la cebolla, así como en detergentes, lo que contribuyó a aliviar las presiones sobre el gasto de los consumidores.
Analistas señalaron que la combinación de ajustes fiscales, como el aumento al IEPS, y la evolución de los precios de alimentos preparados seguirá siendo un factor clave en la trayectoria de la inflación durante el arranque de 2026, mientras el comportamiento de los energéticos podría continuar amortiguando parte de las presiones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала