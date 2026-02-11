Canadá debe adoptar "un enfoque multipolar" ante la presión estadounidense, señala un medio
El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, y sus respectivas delegaciones, hablan durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el viernes 16 de enero de 2026.
El 'Global Times' analiza en un reciente artículo la creciente presión ejercida por Washington contra Ottawa por el acercamiento diplomático y comercial de este último con el gigante asiático.
"Estados Unidos ha amenazado repetidamente a Canadá, lo que pone de relieve la necesidad práctica de que Canadá persiga la diversificación económica y adopte un enfoque multipolar", se lee en la publicación.
El diario señala que el detonante más reciente de esta actitud de EEUU ha sido la amenaza de la Casa Blanca de reclamar compensación y propiedad compartida del puente internacional Gordie Howe, que conecta Michigan con Ontario, amedrentando con bloquear su apertura si no se cumplen sus demandas.
Las tensiones entre los dos países ya estaban en un punto de ebullición tras las críticas del primer ministro canadiense, Mark Carney, a las políticas estadounidenses durante el Foro de Davos, recuerda el medio.
En respuesta, Washington calificó los recientes acuerdos comerciales entre Canadá y China como una "amenaza" para la seguridad regional. El presidente Donald Trump incluso declaró que el gigante asiático "se comería viva a Canadá", reflejando una postura de confrontación ante cualquier intento de su vecino del norte por diversificar sus alianzas económicas.
La disputa por el puente Gordie Howe es especialmente simbólica, apunta la publicación, ya que la infraestructura fue financiada íntegramente por el Gobierno canadiense con un costo aproximado de 4.700 millones de dólares.
Aunque años atrás ambos países lo consideraban un vínculo económico vital, ahora Estados Unidos lo utiliza como moneda de cambio para presionar políticamente a Ottawa. Expertos advierten que el bloqueo de este cruce, uno de los más transitados de Norteamérica, podría paralizar la cadena de suministro automotriz y causar graves daños económicos a ambos lados de la frontera.
El artículo destaca que la relación entre EEUU y Canadá, aunque profundamente integrada, es fundamentalmente asimétrica. Las amenazas de "anexar" Canadá o tratarlo como el "estado número 51" evidencian, según el Global Times, una mentalidad hegemónica de la Casa Blanca y una profunda ansiedad estadounidense ante la posibilidad de que su aliado más cercano busque un mundo multipolar.
En ese sentido, la nota resalta que la presión constante de Estados Unidos, además de una política arancelaria hostil e imprevisible, ha empujado a Canadá a acelerar su giro estratégico hacia otros socios, especialmente China.
Tras la visita de Carney a Pekín, ambos países alcanzaron acuerdos en ocho áreas estratégicas, incluyendo seguridad alimentaria, comercio verde y comercio electrónico. Este cambio de postura cuenta con un respaldo interno considerable, con encuestas que indican que la mayoría de los canadienses apoyan, por ejemplo, la entrada de vehículos eléctricos chinos al mercado local.
Mientras Estados Unidos emplea la coacción política para limitar las opciones de Ottawa, Canadá parece optar por una estrategia que proteja sus intereses a largo plazo mediante el compromiso con China, afirma el diario. El fortalecimiento de esta relación, concluyen, es una vía necesaria para reducir la dependencia de un aliado que, en la actualidad, utiliza la presión unilateral como principal herramienta de política exterior.
