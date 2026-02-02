Casi el 80% de los universitarios en México usan IA para elaborar textos, según cifras oficiales
Según datos presentados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), consignados por el diario "La Jornada", un 77% de los estudiantes y profesores en el nivel de educación superior ya utilizan herramientas de IA de manera cotidiana, especialmente para tareas de redacción.
Según el informe de la SEP, el uso principal de estas tecnologías se centra en la creación y el apoyo para textos académicos, redactar borradores, estructurar ensayos, corregir gramática o realizar traducciones complejas.
Lo que antes requería días de investigación y redacción manual, señala el informe, ahora se apoya en procesos automatizados que han modificado drásticamente los tiempos y métodos de entrega de tareas.
Un aspecto que destaca la SEP es la falta de normatividad clara en las instituciones. A pesar de la alta adopción, existe una incertidumbre generalizada sobre qué está permitido y qué se considera plagio o falta de ética.
Muchos estudiantes y docentes operan en un "vacío legal" académico, utilizando la IA sin saber si sus instituciones cuentan con restricciones específicas o guías de uso responsable, apuntan las autoridades educativas.
Además de los fines académicos, el reporte arroja un dato preocupante sobre el uso emocional de estas herramientas, al señalar que alrededor del 10% de los estudiantes y el 9% de los profesores utilizan la IA como una suerte de "apoyo emocional", manteniendo conversaciones con el algoritmo para resolver problemas personales o manejar el estrés.
