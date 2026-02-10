https://noticiaslatam.lat/20260210/rusia-asegura-que-seguira-actuando-de-forma-responsable-y-mesurada-a-pesar-del-vencimiento-del-1171247684.html
Rusia asegura que seguirá actuando "de forma responsable y mesurada" a pesar del vencimiento del Nuevo START
Conoce aquí en qué consistía el último acuerdo de estabilidad estratégica internacional.El Nuevo START, el último acuerdo de control de armas que vinculaba a Rusia y EEUU, llegó a su fin el pasado 5 de febrero.El año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que, tras la expiración del tratado, Rusia estaba dispuesta a seguir cumpliendo las restricciones establecidas en el documento durante un año. Explicó que las medidas darían resultado si EEUU respondía de forma recíproca.Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso elaborar un nuevo acuerdo sobre armamento estratégico y no dio una respuesta definitiva al ofrecimiento de Putin.Rusia, a su vez, lamenta que la Administración estadounidense considere que el Nuevo START debería ser sustituido por otro acuerdo, destacaron desde la Cancillería rusa.
14:46 GMT 10.02.2026 (actualizado: 15:14 GMT 10.02.2026)
Moscú aún no ha recibido una respuesta definitiva de Washington a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de prorrogar por un año las limitaciones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), denunció a los medios rusos el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.
"Actualmente, partimos de la base de que ninguna de las dos partes está vinculada por ningún compromiso en el contexto del tratado. Sin embargo, nuestro país actuará en cualquier caso de forma responsable y mesurada, basándose en el análisis de la situación en el ámbito de la estabilidad estratégica", señaló.
Conoce aquí en qué consistía
el último acuerdo de estabilidad estratégica internacional.
El Nuevo START, el último acuerdo de control de armas que vinculaba a Rusia y EEUU, llegó a su fin el pasado 5 de febrero
.
El año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que, tras la expiración del tratado, Rusia estaba dispuesta a seguir cumpliendo las restricciones establecidas en el documento durante un año. Explicó que las medidas darían resultado si EEUU respondía de forma recíproca.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso elaborar un nuevo acuerdo sobre armamento estratégico y no dio una respuesta definitiva al ofrecimiento de Putin.
Rusia, a su vez, lamenta que la Administración estadounidense considere que el Nuevo START debería ser sustituido por otro acuerdo, destacaron desde la Cancillería rusa.
