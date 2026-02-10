Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten a más de 1.240 soldados ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
El Ejército ruso liberó la localidad de Zalizníchnoye, en la región de Zaporozhie, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.245 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 295 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 420 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte más de 200 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo energético y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 139 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 72 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 113.068 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.575 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.661 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.176 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.013 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.