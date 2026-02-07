https://noticiaslatam.lat/20260207/por-que-el-cobre-argentino-vuelve-a-brillar-internacionalmente-1171132559.html

¿Por qué el cobre argentino vuelve a brillar internacionalmente?

Esta semana, Argentina y Estados Unidos suscribieron un marco estratégico para garantizar las cadenas de suministro de minerales estratégicos. En concreto, el acuerdo establece una alianza "orientada a acelerar el desarrollo de cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes, esenciales para la innovación tecnológica, la competitividad industrial y la defensa nacional". De acuerdo con un análisis del medio El Observador, este reposicionamiento se sostiene sobre un diagnóstico estructural: que Washington sigue siendo altamente dependiente de importaciones. Según datos oficiales, señala la nota, de los 50 minerales incluidos en la lista de críticos de 2022, el país norteamericano dependió 100% de las importaciones de 12 y superó el 50% de dependencia en otros 28. A esta situación se añade que, de acuerdo con organismos internacionales, la mayor concentración no ocurre tanto en la extracción, sino en la etapa industrial de refinación y procesamiento, rubro en el que China mantiene la hegemonía.En ese contexto, el cobre emerge como un activo estratégico debido a su papel central para redes eléctricas, energías renovables, electromovilidad, electrificación industrial, telecomunicaciones, servicios digitales y nuevas tecnologías, escribe el medio.Entre las propiedades de este elemento químico, remarca el medio, sobresalen: alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad, maleabilidad, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Por ello, "es un insumo difícilmente sustituible para la industria moderna y hoy ocupa el tercer lugar a nivel mundial en volumen de consumo, después del hierro y el aluminio", destaca el medio. Y añade que casi el 75% de su uso se destina a aplicaciones eléctricas, con una demanda concentrada en equipos eléctricos y electrónicos (32%) y edificación e infraestructura (26%). Precisamente en este escenario, resalta la nota, Estados Unidos y otras potencias globales buscan asegurar cadenas de suministro confiables y diversificadas, reduciendo su dependencia de proveedores concentrados. "En ese reordenamiento global, Argentina reaparece como proveedor potencial, no por su producción actual, prácticamente inexistente, sino por la magnitud de sus recursos y la maduración de su cartera de proyectos", destaca la nota.

