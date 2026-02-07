Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260207/por-que-el-cobre-argentino-vuelve-a-brillar-internacionalmente-1171132559.html
¿Por qué el cobre argentino vuelve a brillar internacionalmente?
¿Por qué el cobre argentino vuelve a brillar internacionalmente?
Sputnik Mundo
El cobre es un insumo difícilmente sustituible para la industria moderna gracias a su alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad, maleabilidad... 07.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-07T07:51+0000
2026-02-07T07:51+0000
economía
📈 mercados y finanzas
argentina
cobre
minería
eeuu
washington
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/0c/1147355332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bc3e6eec98417a3cfae0f928039c9be.png
Esta semana, Argentina y Estados Unidos suscribieron un marco estratégico para garantizar las cadenas de suministro de minerales estratégicos. En concreto, el acuerdo establece una alianza "orientada a acelerar el desarrollo de cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes, esenciales para la innovación tecnológica, la competitividad industrial y la defensa nacional". De acuerdo con un análisis del medio El Observador, este reposicionamiento se sostiene sobre un diagnóstico estructural: que Washington sigue siendo altamente dependiente de importaciones. Según datos oficiales, señala la nota, de los 50 minerales incluidos en la lista de críticos de 2022, el país norteamericano dependió 100% de las importaciones de 12 y superó el 50% de dependencia en otros 28. A esta situación se añade que, de acuerdo con organismos internacionales, la mayor concentración no ocurre tanto en la extracción, sino en la etapa industrial de refinación y procesamiento, rubro en el que China mantiene la hegemonía.En ese contexto, el cobre emerge como un activo estratégico debido a su papel central para redes eléctricas, energías renovables, electromovilidad, electrificación industrial, telecomunicaciones, servicios digitales y nuevas tecnologías, escribe el medio.Entre las propiedades de este elemento químico, remarca el medio, sobresalen: alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad, maleabilidad, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Por ello, "es un insumo difícilmente sustituible para la industria moderna y hoy ocupa el tercer lugar a nivel mundial en volumen de consumo, después del hierro y el aluminio", destaca el medio. Y añade que casi el 75% de su uso se destina a aplicaciones eléctricas, con una demanda concentrada en equipos eléctricos y electrónicos (32%) y edificación e infraestructura (26%). Precisamente en este escenario, resalta la nota, Estados Unidos y otras potencias globales buscan asegurar cadenas de suministro confiables y diversificadas, reduciendo su dependencia de proveedores concentrados. "En ese reordenamiento global, Argentina reaparece como proveedor potencial, no por su producción actual, prácticamente inexistente, sino por la magnitud de sus recursos y la maduración de su cartera de proyectos", destaca la nota.
https://noticiaslatam.lat/20260204/1171050243.html
argentina
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/0c/1147355332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0789d3cef303a2f5e1a262a7a4072b48.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, argentina, cobre, minería, eeuu, washington
📈 mercados y finanzas, argentina, cobre, minería, eeuu, washington

¿Por qué el cobre argentino vuelve a brillar internacionalmente?

07:51 GMT 07.02.2026
CC0 / John Chryslar / Copper block 1kgCobre (imagen referencial)
Cobre (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
CC0 / John Chryslar / Copper block 1kg
Síguenos en
El cobre es un insumo difícilmente sustituible para la industria moderna gracias a su alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad, maleabilidad, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Por ello, EEUU y otros actores buscan asegurar cadenas de suministro confiables y diversificadas, por lo que Argentina emerge como proveedor potencial.
Esta semana, Argentina y Estados Unidos suscribieron un marco estratégico para garantizar las cadenas de suministro de minerales estratégicos.
En concreto, el acuerdo establece una alianza "orientada a acelerar el desarrollo de cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes, esenciales para la innovación tecnológica, la competitividad industrial y la defensa nacional".
De acuerdo con un análisis del medio El Observador, este reposicionamiento se sostiene sobre un diagnóstico estructural: que Washington sigue siendo altamente dependiente de importaciones.
Según datos oficiales, señala la nota, de los 50 minerales incluidos en la lista de críticos de 2022, el país norteamericano dependió 100% de las importaciones de 12 y superó el 50% de dependencia en otros 28.
A esta situación se añade que, de acuerdo con organismos internacionales, la mayor concentración no ocurre tanto en la extracción, sino en la etapa industrial de refinación y procesamiento, rubro en el que China mantiene la hegemonía.
En ese contexto, el cobre emerge como un activo estratégico debido a su papel central para redes eléctricas, energías renovables, electromovilidad, electrificación industrial, telecomunicaciones, servicios digitales y nuevas tecnologías, escribe el medio.
EEUU propone formar un bloque de minerales críticos para competir con China - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2026
EEUU propone formar un bloque de "minerales críticos" para competir con China
4 de febrero, 22:55 GMT
Entre las propiedades de este elemento químico, remarca el medio, sobresalen: alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad, maleabilidad, resistencia a la corrosión y larga vida útil.
Por ello, "es un insumo difícilmente sustituible para la industria moderna y hoy ocupa el tercer lugar a nivel mundial en volumen de consumo, después del hierro y el aluminio", destaca el medio.
Y añade que casi el 75% de su uso se destina a aplicaciones eléctricas, con una demanda concentrada en equipos eléctricos y electrónicos (32%) y edificación e infraestructura (26%).
Precisamente en este escenario, resalta la nota, Estados Unidos y otras potencias globales buscan asegurar cadenas de suministro confiables y diversificadas, reduciendo su dependencia de proveedores concentrados.
"En ese reordenamiento global, Argentina reaparece como proveedor potencial, no por su producción actual, prácticamente inexistente, sino por la magnitud de sus recursos y la maduración de su cartera de proyectos", destaca la nota.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала