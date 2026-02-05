https://noticiaslatam.lat/20260205/emiratos-arabes-unidos-busca-pisar-fuerte-en-america-latina-con-tratados-e-inversiones-1171099561.html

Emiratos Árabes Unidos busca pisar fuerte en América Latina con tratados e inversiones

Con pocas horas de diferencia, Emiratos Árabes Unidos firmó acuerdos comerciales con los gobiernos de Paraguay y Ecuador, en el marco de proceso de acercamiento a América Latina que el país del Golfo ha iniciado años atrás y ya le permite contar con varios acuerdos comerciales en la región.Tanto el ecuatoriano, Daniel Noboa, como el paraguayo, Santiago Peña, visitaron la ciudad de Dubai en los primeros días de febrero para participar de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se realiza anualmente en la ciudad emiratí. De todas maneras, los mandatarios aprovecharon la ocasión para fortalecer sus agendas bilaterales, en encuentros con el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.Las visitas parecen haber sido provechosas: la delegación ecuatoriana retornó con un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) mientras el Gobierno de Paraguay suscribió un memorando de entendimiento sobre "modernización gubernamental", acercamientos en materia energética y de conectividad aérea y un acuerdo para que la empresa emiratí Etihad Rail invierta 450 millones de dólares en la recuperación de un Tren de Cercanías en Asunción.En diálogo con Sputnik, el analista internacional argentino especializado en Medio Oriente Paulo Botta señaló que existe un creciente interés de Emiratos Árabes Unidos por los países de América Latina y que se expresa en tres tipos de acuerdos que el país ha firmado en los últimos años: los acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones, los acuerdos CEPA y los acuerdos de libre comercio propiamente dichos.Botta, director para América Latina del think thank con base en Abu Dhabi Trends Research & Advisory, recordó que EAU firmó en 2024 un acuerdo recíproco de protección de inversiones, un paso clave en la relación entre ambos países porque "es la puerta, en términos macroeconómicos, para las inversiones".El acuerdo CEPA firmado ahora con Ecuador se suma, a su vez, a otro de similar carácter similar firmado en 2024 con Chile, aprovechando una visita del presidente chileno, Gabriel Boric. El tratado permitió eliminar aranceles para el 97% de los productos que Chile exporta al país árabe como cobre, celulosa, alimentos, frutas y vinos.Botta señaló que, en paralelo a estos acuerdos, Emiratos Árabes Unidos sigue apostando por la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercosur. La negociación para el acuerdo había comenzado en 2024 y se espera que culmine en 2026 con la firma del tratado.¿Qué busca EAU en América Latina?Pero no se trata de acercamientos aislados. En ese sentido, un estudio de las expertas argentinas en Relaciones Internacionales Ornela Fabani y Julieta Zelicovich titulado Nuevos socios: el acercamiento entre Emiratos Árabes Unidos y América Latina, da cuenta de que "en poco tiempo América Latina se convirtió en un destino clave para la estrategia de expansión de acuerdos comerciales de Emiratos".Las investigadoras también consignan que la mayoría de los países de la región han multiplicado significativamente su comercio con Emiratos Árabes Unidos entre 2019 y 2022. Los casos más salientes son Ecuador, que incrementó sus exportaciones a ese país en un 259% o Colombia, que lo hizo en un 159%. Brasil, por su parte, registró un aumento del 389% en sus importaciones desde EAU en el mismo período.El informe concluye que los acuerdos firmados o en negociación por Emiratos Árabes Unidos con América Latina pasarían inadvertidos por sí solos pero, en conjunto, confirman "el interés que la región de América Latina cobra en el escenario internacional" y cómo la inestabilidad geopolítica ha hecho más atractivos los "vínculos sur-sur". "En ese marco, y considerando la estrategia emiratí de diversificar su economía y proyectarse en los mercados globales, es que destaca este importante acercamiento a la región latinoamericana", añaden las autoras.Botta enfatizó que, en sus contactos con América Latina, Emiratos Árabes Unidos aparece particularmente interesado en la "seguridad alimentaria" que los países latinoamericanos pueden proveer. Asimismo, en las conversaciones aparecen cada vez más los acuerdos de cooperación en materia de Inteligencia Artificial, un campo especialmente importante para los Emiratos, el primer país del mundo en contar con un Ministerio de Inteligencia Artificial.El experto señaló que, si bien se trata de un mercado de apenas 10 millones de habitantes, EAU se vuelve un mercado atractivo debido a la "red global de acuerdos" que tiene y su apuesta por convertirse en un "nodo logístico" de relevancia mundial. Así, y al influjo de su empresa logística DP World y sus terminales de carga en puertos estratégicos de Sudamérica como Buenos Aires, Callao en Perú o Santos en Brasil, busca consolidarse como un agente clave para la "reexportación" de alimentos y productos latinoamericanos a otros países del Golfo u Oriente Medio.¿Paraguay, un socio clave para Emiratos Árabes Unidos?En el transcurso de su vista a Dubai, el presidente paraguayo, Santiago Peña, buscó posicionar a su país como un socio clave para Emiratos Árabes Unidos en Sudamérica, asegurando además que ambos países están en camino hacia un "tratado de libre comercio".Peña buscó, entonces, presentar a Paraguay ante las autoridades emiratíes como "un hub logístico regional, apoyado en su ubicación estratégica, la red de ríos navegables, la Ruta Bioceánica y su capacidad de conectar mercados de América del Sur, Medio Oriente y Asia". Además, destacó el "liderazgo paraguayo en energía renovable".La analista internacional Julieta Heduvan explicó a Sputnik que los esfuerzos paraguayos por profundizar la relación con Emiratos Árabes Unidos ya llevan unos años, recordando que el país sudamericano abrió una embajada en Abu Dhabi en 2023.También consultado por Sputnik, el analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro afirmó que la anunciada inversión en la rehabilitación de un Tren de Cercanías en Asunción es una demostración cabal del potencial de las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, dado que permiten poner en marcha un proyecto estratégico para la movilidad urbana que, por sí solo, el país sudamericano no hubiera podido financiar.Para Sosa Gennaro, Paraguay puede resultar particularmente atractivo para Emiratos Árabes Unidos debido a que mantiene "un sistema tributario bastante flexible y con bajos costos en comparación con otros países de la región". A eso le suma facilidades en materia de "condiciones laborales" y "fuentes de energía suficientes" para sostener las posibles inversiones.Heduvan coincidió en que, en ese contexto, Emiratos Árabes Unidos "puede convertirse en un socio importante tanto para Paraguay como para el Mercosur, especialmente en inversiones", ya que la región es vista por los emiratíes como "un mercado grande con un hambre voraz de inversiones".

