Rusia alcanza un tanque Leopard y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas alcanzaron un carro de combate Leopard de fabricación alemana en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.075 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 240 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 130 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte hasta 205 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, instalaciones energéticas y de combustible, infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", informan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 72 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.996 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.568 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.661 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.163 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.959 vehículos militares especiales.
