Rusia alcanza un tanque Leopard y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA rusas alcanzaron un carro de combate Leopard de fabricación alemana en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 09.02.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 240 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 130 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte hasta 205 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 72 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

