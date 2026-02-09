https://noticiaslatam.lat/20260209/los-paises-sudamericanos-realizan-una-reevaluacion-pragmatica-de-su-relacion-con-china-1171203584.html

Los países sudamericanos realizan una "reevaluación pragmática" de su relación con China

09.02.2026

El medio argumenta que el anuncio del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva —días después de la visita oficial a Pekín del presidente uruguayo Yamandú Orsi— es una respuesta directa al "unilateralismo y proteccionismo" de Estados Unidos.El medio ahonda que el costo de mantenerse alineados exclusivamente con EEUU "se ha vuelto demasiado grande", mientras que el acceso al mercado chino aparece ahora la opción más lógica para obtener la estabilidad económica regional.Además, se afirma que, históricamente, Brasil actuó como el "guardián" del Mercosur, bloqueando acuerdos con Pekín para proteger su sector manufacturero de la competencia asiática. Sin embargo, la actualidad muestra que las potencias tradicionales no ofrecen alternativas de crecimiento, lo que ha llevado a Brasilia a realizar un análisis de costo-beneficio donde el aislamiento comercial resulta más peligroso que la competencia con los productos chinos.La relación ha evolucionado de un simple intercambio de materias primas a una "simbiosis de cadenas de suministro", apunta la nota, que destaca inversiones industriales críticas, como la ocupación de antiguas plantas de Ford en Bahía por parte de empresas chinas como BYD y Great Wall Motor. Esto transforma a China de un proveedor de bienes baratos a un socio integral que aporta tecnología y capital para la reindustrialización de Sudamérica, señalan.Un punto técnico crucial es la elección de un "acuerdo parcial" en lugar de un Tratado de Libre Comercio. Esta táctica permite esquivar el veto de Paraguay (que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán) y evita las sensibilidades de los industriales brasileños respecto a la reducción inmediata de aranceles. Al centrarse en barreras no arancelarias, como normativas sanitarias y cuotas de importación, el acuerdo se vuelve políticamente viable.El acuerdo propuesto busca facilitar el flujo de productos clave como la soja y el mineral de hierro, pero su objetivo de fondo es institucionalizar la entrada de capital chino. Al armonizar los procedimientos aduaneros y los estándares regulatorios, el Mercosur crea un entorno de inversión más seguro para los proyectos de infraestructura y energía vinculados a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, diagnostican.El artículo concluye afirmando que esta decisión es un síntoma de la autonomía estratégica del sur global, y advierte que las tácticas de presión de Washington contra los Gobiernos de la región están siendo contraproducentes, ya que actúan como un catalizador que acelera la integración de Sudamérica con China.

