Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260209/los-paises-sudamericanos-realizan-una-reevaluacion-pragmatica-de-su-relacion-con-china-1171203584.html
Los países sudamericanos realizan una "reevaluación pragmática" de su relación con China
Los países sudamericanos realizan una "reevaluación pragmática" de su relación con China
Sputnik Mundo
El diario Global Times analiza la señal que ha enviado Brasil al considerar, por primera vez, un "acuerdo comercial parcial" entre el Mercosur y el gigante... 09.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-09T06:27+0000
2026-02-09T06:27+0000
américa latina
china
uruguay
brasil
global times
aranceles
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0d/1162530001_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e359b9c12f0dff6fb14e32f45f72786e.jpg
El medio argumenta que el anuncio del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva —días después de la visita oficial a Pekín del presidente uruguayo Yamandú Orsi— es una respuesta directa al "unilateralismo y proteccionismo" de Estados Unidos.El medio ahonda que el costo de mantenerse alineados exclusivamente con EEUU "se ha vuelto demasiado grande", mientras que el acceso al mercado chino aparece ahora la opción más lógica para obtener la estabilidad económica regional.Además, se afirma que, históricamente, Brasil actuó como el "guardián" del Mercosur, bloqueando acuerdos con Pekín para proteger su sector manufacturero de la competencia asiática. Sin embargo, la actualidad muestra que las potencias tradicionales no ofrecen alternativas de crecimiento, lo que ha llevado a Brasilia a realizar un análisis de costo-beneficio donde el aislamiento comercial resulta más peligroso que la competencia con los productos chinos.La relación ha evolucionado de un simple intercambio de materias primas a una "simbiosis de cadenas de suministro", apunta la nota, que destaca inversiones industriales críticas, como la ocupación de antiguas plantas de Ford en Bahía por parte de empresas chinas como BYD y Great Wall Motor. Esto transforma a China de un proveedor de bienes baratos a un socio integral que aporta tecnología y capital para la reindustrialización de Sudamérica, señalan.Un punto técnico crucial es la elección de un "acuerdo parcial" en lugar de un Tratado de Libre Comercio. Esta táctica permite esquivar el veto de Paraguay (que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán) y evita las sensibilidades de los industriales brasileños respecto a la reducción inmediata de aranceles. Al centrarse en barreras no arancelarias, como normativas sanitarias y cuotas de importación, el acuerdo se vuelve políticamente viable.El acuerdo propuesto busca facilitar el flujo de productos clave como la soja y el mineral de hierro, pero su objetivo de fondo es institucionalizar la entrada de capital chino. Al armonizar los procedimientos aduaneros y los estándares regulatorios, el Mercosur crea un entorno de inversión más seguro para los proyectos de infraestructura y energía vinculados a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, diagnostican.El artículo concluye afirmando que esta decisión es un síntoma de la autonomía estratégica del sur global, y advierte que las tácticas de presión de Washington contra los Gobiernos de la región están siendo contraproducentes, ya que actúan como un catalizador que acelera la integración de Sudamérica con China.
https://noticiaslatam.lat/20260112/el-viaje-de-milei-a-china-demuestra-la-dificultades-de-eeuu-para-alejar-a-pekin-de-america-latina-1170309367.html
https://noticiaslatam.lat/20260207/1171154961.html
china
uruguay
brasil
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0d/1162530001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7264609ab74136a98ae108ca5d870dfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, uruguay, brasil, global times, aranceles, eeuu
china, uruguay, brasil, global times, aranceles, eeuu

Los países sudamericanos realizan una "reevaluación pragmática" de su relación con China

06:27 GMT 09.02.2026
© AP Photo / Tingshu WangEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, el 13 de mayo de 2025
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, el 13 de mayo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Tingshu Wang
Síguenos en
El diario Global Times analiza la señal que ha enviado Brasil al considerar, por primera vez, un "acuerdo comercial parcial" entre el Mercosur y el gigante asiático.
El medio argumenta que el anuncio del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva —días después de la visita oficial a Pekín del presidente uruguayo Yamandú Orsi— es una respuesta directa al "unilateralismo y proteccionismo" de Estados Unidos.
"Mientras Washington se dedica a aumentar los aranceles y fortalecer los muros proteccionistas, los países del hemisferio occidental recalculan sus estrategias de supervivencia. ¿El resultado? Una reevaluación pragmática de sus vínculos con Pekín", se lee en la publicación.
El medio ahonda que el costo de mantenerse alineados exclusivamente con EEUU "se ha vuelto demasiado grande", mientras que el acceso al mercado chino aparece ahora la opción más lógica para obtener la estabilidad económica regional.
Además, se afirma que, históricamente, Brasil actuó como el "guardián" del Mercosur, bloqueando acuerdos con Pekín para proteger su sector manufacturero de la competencia asiática. Sin embargo, la actualidad muestra que las potencias tradicionales no ofrecen alternativas de crecimiento, lo que ha llevado a Brasilia a realizar un análisis de costo-beneficio donde el aislamiento comercial resulta más peligroso que la competencia con los productos chinos.
Javier Milei y Xi Jinping, presidentes de Argentina y China, respectivamente - Sputnik Mundo, 1920, 12.01.2026
América Latina
El viaje de Milei a China demuestra las dificultades de EEUU para alejar a Pekín de América Latina
12 de enero, 23:58 GMT
La relación ha evolucionado de un simple intercambio de materias primas a una "simbiosis de cadenas de suministro", apunta la nota, que destaca inversiones industriales críticas, como la ocupación de antiguas plantas de Ford en Bahía por parte de empresas chinas como BYD y Great Wall Motor. Esto transforma a China de un proveedor de bienes baratos a un socio integral que aporta tecnología y capital para la reindustrialización de Sudamérica, señalan.
Un punto técnico crucial es la elección de un "acuerdo parcial" en lugar de un Tratado de Libre Comercio. Esta táctica permite esquivar el veto de Paraguay (que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán) y evita las sensibilidades de los industriales brasileños respecto a la reducción inmediata de aranceles. Al centrarse en barreras no arancelarias, como normativas sanitarias y cuotas de importación, el acuerdo se vuelve políticamente viable.
China profundiza su respaldo y vínculo con Cuba y Uruguay - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
China profundiza su respaldo y vínculo con Cuba y Uruguay
7 de febrero, 07:04 GMT
El acuerdo propuesto busca facilitar el flujo de productos clave como la soja y el mineral de hierro, pero su objetivo de fondo es institucionalizar la entrada de capital chino. Al armonizar los procedimientos aduaneros y los estándares regulatorios, el Mercosur crea un entorno de inversión más seguro para los proyectos de infraestructura y energía vinculados a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, diagnostican.
El artículo concluye afirmando que esta decisión es un síntoma de la autonomía estratégica del sur global, y advierte que las tácticas de presión de Washington contra los Gobiernos de la región están siendo contraproducentes, ya que actúan como un catalizador que acelera la integración de Sudamérica con China.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала