Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sídorovka, en la región de Sumi, y Glushkovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.105 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 205 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte hasta 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo energético y de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 145 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 27 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 42 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.924 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.553 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.661 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.150 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.913 vehículos militares especiales.
