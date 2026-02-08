https://noticiaslatam.lat/20260208/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1100-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1171183977.html

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates

08.02.2026

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sídorovka, en la región de Sumi, y Glushkovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar...

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 205 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte hasta 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 27 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 42 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

