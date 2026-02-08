https://noticiaslatam.lat/20260208/detenido-en-dubai-y-entregado-a-rusia-el-autor-material-del-ataque-contra-el-general-alexeyev-1171180512.html

Detienen al autor del ataque contra el alto mando ruso y a uno de sus dos cómplices, informa el FSB | Video

Detienen al autor del ataque contra el alto mando ruso y a uno de sus dos cómplices, informa el FSB

Entre los cómplices del intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Alexéyev, figuran ciudadanos rusos, comunicó el... 08.02.2026, Sputnik Mundo

Según el organismo:El 6 de febrero, un individuo hizo varios disparos contra el teniente general Vladímir Alexéev en un edificio residencial del noroeste de Moscú. Alexéev, jefe adjunto de la Dirección General del EMG, conocida anteriormente como Dirección General de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso), fue ingresado en un hospital de Moscú.El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania estaban reunidas en la capital emiratí para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respeto que Ucrania se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".

