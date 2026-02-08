Detienen al autor del ataque contra el alto mando ruso y a uno de sus dos cómplices, informa el FSB | Video

Mundo
URGENTE: Detenido al autor material del ataque contra el general Alexéyev, informa el FSB ruso
Entre los cómplices del intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Alexéyev, figuran ciudadanos rusos, comunicó el... 08.02.2026, Sputnik Mundo
servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
Entre los cómplices del intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Alexéyev, figuran ciudadanos rusos, comunicó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). También fue identificado y detenido el autor material del atentado.
"Con la ayuda de socios de los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái fue detenido y entregado a las autoridades rusas el ciudadano ruso Korba Liubomir, que fue el autor directo del delito", indica el comunicado.

Según el organismo:

Los cómplices se llaman Vásin Víktor y Serebrítskaya Zinaida.
Vásin fue detenido en Moscú, Serebrítskaya fugó a Ucrania.
La búsqueda de los organizadores del atentado continúa.
El 6 de febrero, un individuo hizo varios disparos contra el teniente general Vladímir Alexéev en un edificio residencial del noroeste de Moscú. Alexéev, jefe adjunto de la Dirección General del EMG, conocida anteriormente como Dirección General de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso), fue ingresado en un hospital de Moscú.
El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania estaban reunidas en la capital emiratí para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respeto que Ucrania se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".
Séptimo piso
Las negociaciones en Abu Dabi: "Van a tener un buen resultado, mal que les pese a los europeos y a Kiev"
5 de febrero, 21:00 GMT
