Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260208/autoridades-colombianas-revelan-el-numero-de-fallecidos-tras-un-reciente-deslizamiento-de-tierra-en-1171184808.html
Autoridades colombianas revelan el número de fallecidos tras un reciente deslizamiento de tierra en Nariño
Autoridades colombianas revelan el número de fallecidos tras un reciente deslizamiento de tierra en Nariño
Sputnik Mundo
Un alud de tierra ocurrido el pasado 6 de febrero, provocado por intensas lluvias, dejó siete personas fallecidas de una misma familia en el municipio de... 08.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-08T12:02+0000
2026-02-08T12:02+0000
américa latina
seguridad
colombia
gustavo petro
nariño
🌎 américa
deslizamiento de tierra
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/08/1171184645_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a67bc7f81fb37720400a8fc90ec418d5.jpg
Asimismo, informó de la inmediata activación de organismos de socorro, búsqueda con canes, atención psicosocial, maquinaria y ayuda humanitaria. "La prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas", recalcó.Además, el gobernador instó a la población a atender las recomendaciones de gestión de riesgo ante la intensificación de las precipitaciones en varias zonas de Nariño."De manera preventiva, priorizamos la revisión geológica de dos puntos críticos del municipio y un estudio técnico para la recuperación ambiental, como base para definir medidas de mitigación, reducción del riesgo y acciones de protección de la vida en el territorio", aseveró.Las lluvias intensas sin precedentes afectan actualmente diversas zonas de Colombia, provocando emergencias desastrosas. De acuerdo con los datos del presidente del país, Gustavo Petro, hasta el momento han sido registrados al menos 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 hectáreas afectadas.
https://noticiaslatam.lat/20260207/1171162321.html
colombia
nariño
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/08/1171184645_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_80de14555d544f7af06e87266fbc0597.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, colombia, gustavo petro, nariño, 🌎 américa, deslizamiento de tierra
seguridad, colombia, gustavo petro, nariño, 🌎 américa, deslizamiento de tierra

Autoridades colombianas revelan el número de fallecidos tras un reciente deslizamiento de tierra en Nariño

12:02 GMT 08.02.2026
© Foto : X / @LuisAlfonsoEscLabores de rescate tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Mallama, departamento de Nariño, Colombia.
Labores de rescate tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Mallama, departamento de Nariño, Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 08.02.2026
© Foto : X / @LuisAlfonsoEsc
Síguenos en
Un alud de tierra ocurrido el pasado 6 de febrero, provocado por intensas lluvias, dejó siete personas fallecidas de una misma familia en el municipio de Mallama, departamento de Nariño, confirmaron las autoridades locales. A la vez, agregan que, debido a la emergencia, fueron activados equipos de búsqueda y rescate en la zona.
"A esa hora lideramos el PMU [Puesto de Mando Unificado] en [el municipio de] Mallama para coordinar en territorio la respuesta institucional frente al deslizamiento ocurrido en la vereda La Oscurana, que deja 7 personas fallecidas, 2 heridas, 7 viviendas destruidas", escribió el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en su cuenta de X.
Asimismo, informó de la inmediata activación de organismos de socorro, búsqueda con canes, atención psicosocial, maquinaria y ayuda humanitaria. "La prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas", recalcó.
Además, el gobernador instó a la población a atender las recomendaciones de gestión de riesgo ante la intensificación de las precipitaciones en varias zonas de Nariño.
Frontera entre Colombia e Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
América Latina
Ecuador presiona para imponer aranceles a importaciones de Colombia por inestabilidad fronteriza
ayer, 13:51 GMT
"De manera preventiva, priorizamos la revisión geológica de dos puntos críticos del municipio y un estudio técnico para la recuperación ambiental, como base para definir medidas de mitigación, reducción del riesgo y acciones de protección de la vida en el territorio", aseveró.
Las lluvias intensas sin precedentes afectan actualmente diversas zonas de Colombia, provocando emergencias desastrosas. De acuerdo con los datos del presidente del país, Gustavo Petro, hasta el momento han sido registrados al menos 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 hectáreas afectadas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала