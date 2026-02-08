Autoridades colombianas revelan el número de fallecidos tras un reciente deslizamiento de tierra en Nariño
Un alud de tierra ocurrido el pasado 6 de febrero, provocado por intensas lluvias, dejó siete personas fallecidas de una misma familia en el municipio de Mallama, departamento de Nariño, confirmaron las autoridades locales. A la vez, agregan que, debido a la emergencia, fueron activados equipos de búsqueda y rescate en la zona.
"A esa hora lideramos el PMU [Puesto de Mando Unificado] en [el municipio de] Mallama para coordinar en territorio la respuesta institucional frente al deslizamiento ocurrido en la vereda La Oscurana, que deja 7 personas fallecidas, 2 heridas, 7 viviendas destruidas", escribió el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en su cuenta de X.
Asimismo, informó de la inmediata activación de organismos de socorro, búsqueda con canes, atención psicosocial, maquinaria y ayuda humanitaria. "La prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas", recalcó.
Además, el gobernador instó a la población a atender las recomendaciones de gestión de riesgo ante la intensificación de las precipitaciones en varias zonas de Nariño.
"De manera preventiva, priorizamos la revisión geológica de dos puntos críticos del municipio y un estudio técnico para la recuperación ambiental, como base para definir medidas de mitigación, reducción del riesgo y acciones de protección de la vida en el territorio", aseveró.
Las lluvias intensas sin precedentes afectan actualmente diversas zonas de Colombia, provocando emergencias desastrosas. De acuerdo con los datos del presidente del país, Gustavo Petro, hasta el momento han sido registrados al menos 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 hectáreas afectadas.
