Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260207/zona-de-muerte-el-mando-ucraniano-advierte-de-un-mayor-peligro-para-los-soldados-en-el-frente-1171159273.html
"Zona de muerte": el mando ucraniano advierte de un mayor peligro para los soldados en el frente
"Zona de muerte": el mando ucraniano advierte de un mayor peligro para los soldados en el frente
Sputnik Mundo
La zona de la operación militar especial se ha vuelto más peligrosa para los militares ucranianos, indican los medios citando al comandante en jefe de Ucrania... 07.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-07T13:04+0000
2026-02-07T13:04+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
olexandr sirski
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171158982_0:178:2730:1714_1920x0_80_0_0_26f523bbcaa1e475365ffde934a0a2e1.jpg
"Sirski señaló la expansión de la zona de peligro para los soldados en primera línea. Hoy los militares en el frente se confrontan a más riesgos que al inicio de la guerra. El progreso tecnológico en la producción de drones ha creado la llamada zona de muerte: los soldados están especialmente amenazados a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros y hasta 20 kilómetros en profundidad", escriben.De acuerdo con el Ministerio de Defensa, solo durante la última semana, las FFAA de Ucrania rindieron ocho asentamientos y perdieron unos 9.080 efectivos. En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
https://noticiaslatam.lat/20260126/exmilitar-espanol-en-las-filas-rusas-esta-clarisimo-que-rusia-va-a-ganar-1170739839.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171158982_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a02ff17d33eca4f7834067ecd0d012c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, olexandr sirski
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, olexandr sirski

"Zona de muerte": el mando ucraniano advierte de un mayor peligro para los soldados en el frente

13:04 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Iryna RybakovaSoldados ucranianos en la zona de la operación militar especial
Soldados ucranianos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Síguenos en
La zona de la operación militar especial se ha vuelto más peligrosa para los militares ucranianos, indican los medios citando al comandante en jefe de Ucrania, Olexandr Sirski. Este hecho se debe al uso masivo de drones por parte de las fuerzas rusas y a la gran extensión de la línea de contacto, explica.
"Sirski señaló la expansión de la zona de peligro para los soldados en primera línea. Hoy los militares en el frente se confrontan a más riesgos que al inicio de la guerra. El progreso tecnológico en la producción de drones ha creado la llamada zona de muerte: los soldados están especialmente amenazados a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros y hasta 20 kilómetros en profundidad", escriben.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, solo durante la última semana, las FFAA de Ucrania rindieron ocho asentamientos y perdieron unos 9.080 efectivos.
En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
Un exmilitar español, quien habló con Sputnik en condición de anonimato para evitar represalias occidentales por haber luchado en las filas rusas - Sputnik Mundo, 1920, 26.01.2026
Defensa
Exmilitar español en las filas rusas: "Está clarísimo que Rusia va a ganar"
26 de enero, 15:16 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала