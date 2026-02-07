https://noticiaslatam.lat/20260207/zona-de-muerte-el-mando-ucraniano-advierte-de-un-mayor-peligro-para-los-soldados-en-el-frente-1171159273.html
"Zona de muerte": el mando ucraniano advierte de un mayor peligro para los soldados en el frente
La zona de la operación militar especial se ha vuelto más peligrosa para los militares ucranianos, indican los medios citando al comandante en jefe de Ucrania, Olexandr Sirski. Este hecho se debe al uso masivo de drones por parte de las fuerzas rusas y a la gran extensión de la línea de contacto, explica.
"Sirski señaló la expansión de la zona de peligro para los soldados en primera línea. Hoy los militares en el frente se confrontan a más riesgos que al inicio de la guerra. El progreso tecnológico en la producción de drones ha creado la llamada zona de muerte: los soldados están especialmente amenazados a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros y hasta 20 kilómetros en profundidad", escriben.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, solo durante la última semana, las FFAA de Ucrania rindieron ocho asentamientos
y perdieron unos 9.080 efectivos
.
En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.