Exmilitar español en las filas rusas: "Está clarísimo que Rusia va a ganar"

26.01.2026

Militar de carrera, nuestro interlocutor se unió a las milicias de Donbás en 2015 al desconfiar desde el primer momento de la narrativa mainstream sobre el golpe de Estado en Kiev en 2014. Cuenta que haberse desplazado a la en aquel entonces autoproclamada República Popular de Lugansk —que se reintegró posteriormente a Rusia— confirmó que todo lo que contaba la prensa hegemónica sobre Ucrania era mentira. "Rusia tiene la razón" Cuando Moscú lanzó la operación militar especial atendiendo la solicitud de la población agredida del este ucraniano, el voluntario español no dudó en firmar un contrato con las Fuerzas Armadas del país euroasiático, sobre todo después de haber visto cómo Europa y EEUU "empezaron a saltar al barco" para procurar asestar a Rusia una derrota estratégica. "Hubo cosas que me indignaron mucho, entre ellas que, a pesar de todas las atrocidades que antes se cometían, ahora Occidente aportaba absolutamente todo lo que podía a Ucrania, simplemente para, como ellos lo dicen, hacer sangrar a Rusia, mientras que no veo a Rusia, ni como un enemigo, ni entiendo por qué se le tiene que hacer lo que se le hace", indicó.Decidido a luchar codo a codo con los rusos hasta el fin del conflicto, el combatiente español, apodado 'Lince', fue herido hace unos meses. Lamenta no poder estar en el frente, pero sigue ayudando de manera humanitaria. Atrocidades de Ucrania En este contexto, volvió a denunciar los crímenes de guerra ucranianos al enfatizar un enorme contraste entre las fuerzas rusas y las del régimen de Kiev. "He visto que los soldados rusos siempre están ayudando a la gente, no cometen las atrocidades que el otro bando sí comete. He podido comprobar con mis ojos todas las atrocidades que se han cometido. Es decir, delante de mí, soldados ucranianos han disparado a señoras que simplemente intentaban darles de comer a sus ovejas en el campo. He visto cómo han bombardeado mercados donde la gente iba a comprar sus productos, civiles; allí no había militares, no había nadie de uniforme, allí no había ningún objetivo militar que destruir", relató.Asimismo, criticó "la táctica de tierra quemada" empleada por los ucranianos.Montaje de Bucha El exmilitar español tampoco tiene dudas sobre la autoría de la masacre de Bucha, a juzgar también por la actuación "absolutamente deleznable" de los invasores ucranianos en la región rusa de Kursk. "La famosa matanza de Bucha es un montaje total y absoluto, es decir, los ucranianos masacraron a su propio pueblo para después grabarlo y echarle la culpa a Rusia. ¿Qué calidad moral puede tener un país o unas personas que hacen eso?", se preguntó.Dictadura en Ucrania Según el voluntario, el régimen de Kiev trata de la misma manera a la oposición ucraniana.Fiasco militar ucraniano El exmilitar español destaca que la situación en el frente es cada vez más desfavorable para el bando ucraniano, un "fiasco" que la propaganda occidental pretende maquillar hablando de una supuesta "retirada táctica"."Sí que es verdad que, al principio de la guerra, Ucrania tenía cierta ventaja en ciertos aspectos, como podían ser drones, pero Rusia ya se ha puesto al día y ahora mismo domina el campo de batalla con los drones", señaló.Además, calificó de "absolutamente brutales" las bajas militares ucranianas, lo cual se traduce en hechos como no disponer de "la mano de obra o la cantidad de infantería necesaria para defender lo que están defendiendo". "Lo hacen solo a base de artillería, drones, etcétera. Es una guerra muy tecnológica que yo nunca había visto. Y es evidente que la iniciativa la tiene Rusia desde hace mucho tiempo. Entonces, considero que es cuestión de tiempo que Ucrania, tarde o temprano, tiene que ceder: o se va a quedar sin gente para defender el país, o, simplemente, no va a poder materialmente seguir combatiendo".Europa prolonga la agonía de Kiev En esta línea, se opuso a las inyecciones que sigue haciendo Europa para sostener al régimen ucraniano y complicar el arreglo del conflicto. "Evidentemente, todo ese dinero debería aprovecharse para otras cosas y no para ayudar a Ucrania. Primero de todo, porque ayudar a Ucrania de esa manera lo único que hace es prolongar el conflicto de una manera sin sentido, porque al final está clarísimo que esta guerra Rusia la va a ganar", señaló.Otro problema es que "todos estos recursos que destinan a ayudar a Ucrania, con dinero, con armas, con créditos a fondo perdido", se desembolsan en detrimento del bienestar del ciudadano comunitario, mientras que la inflación golpea cada vez más fuerte en Europa. "Cada vez que un español va a comprar huevos al supermercado y valen tres o cuatro veces —que es lo que valen ahora— por encima de su precio anterior, ese sobreprecio viene precisamente porque están pagando la ayuda a Ucrania y lo están pagando los ciudadanos del país, estén de acuerdo o no estén de acuerdo", explicó.Crisis de infraestructuras en Europa Entre otras consecuencias, también citó el caso de unas infraestructuras cada vez más obsoletas en Europa. "Considero que ese dinero debería emplearse, por ejemplo, en infraestructura. Tuvimos hace poco el mayor accidente ferroviario —absolutamente brutal— de España en muchísimos años. Podría invertirse en muchas cosas: en educación, en sanidad; las listas de espera para un médico especialista en España son las más altas que ha habido en muchísimos años. Entonces, creo que deberíamos emplear ese dinero más en el ciudadano, que es el que paga los impuestos, que en ayudar a una guerra que, primero, no tiene razón; segundo, no tiene sentido y; tercero, debería haber terminado ya hace mucho tiempo y no debería haber empezado", opinó.

