Rusia libera 8 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
06.02.2026
Asimismo, Rusia liberó las localidades de Zeliónoye en la región de Járkov, Stepánovka, Torétskoye y Sujétskoye en la república popular de Donetsk, además de Staroukraínka, Petrovka y Pridorózhnoye en la región de Zaporozhie, se desprende del informe semanal.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.560 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.050 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.545 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.415 militares.Del 31 de enero al 6 de febrero, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo y cinco combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de energía y transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, al igual que depósitos de municiones y fábricas y almacenes de drones de ataque.Las tropas rusas destruyeron también 11 carros de combate y 107 vehículos blindados durante la última semana. Mientras tanto, la defensa antiaérea rusa interceptó 63 proyectiles del sistema Himars, cuatro misiles guiados de largo alcance Neptun, 23 bombas guiadas y derribó 1.080 drones.
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Popovka, en la región de Sumi, en el último día, y siete asentamientos más durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, Kiev perdió unos 9.080 soldados en los últimos siete días, precisaron desde el organismo.
"Como resultado de las acciones activas ofensivas, unidades del grupo de fuerzas Norte (...) el 5 de febrero tomaron bajo su control la localidad de Popovka en la región de Sumi", indica el comunicado.
Asimismo, Rusia liberó las localidades de Zeliónoye en la región de Járkov, Stepánovka, Torétskoye y Sujétskoye en la república popular de Donetsk, además de Staroukraínka, Petrovka y Pridorózhnoye en la región de Zaporozhie, se desprende del informe semanal.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.560 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.050 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.545 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.415 militares.
Del 31 de enero al 6 de febrero, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo y cinco combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de energía y transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, al igual que depósitos de municiones y fábricas y almacenes de drones de ataque.
Las tropas rusas destruyeron también 11 carros de combate y 107 vehículos blindados durante la última semana. Mientras tanto, la defensa antiaérea rusa interceptó 63 proyectiles del sistema Himars, cuatro misiles guiados de largo alcance Neptun, 23 bombas guiadas y derribó 1.080 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.714 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.522 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.659 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.107 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.786 vehículos militares especiales.
