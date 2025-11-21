https://noticiaslatam.lat/20251121/venezuela-organiza-foro-contra-la-dictadura-del-algoritmo-y-la-esclavitud-narrativa-1168715385.html

Venezuela organiza foro contra la "dictadura del algoritmo" y la "esclavitud narrativa"

Ante los desafíos que plantean la inserción de nuevas tecnologías de la comunicación, el Teatro Teresa Carreño en Caracas fue sede del foro 'Nueva Era Digital... 21.11.2025, Sputnik Mundo

El evento, que congregó a 300 asistentes presenciales y a más de 1.000 virtuales, reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar las estrategias de defensa de la soberanía nacional en el ámbito digital y la batalla por la dominación de los relatos globales.La actividad se enmarca en lo que el Gobierno venezolano ha denominado un "plan de contingencia comunicacional", una respuesta estructurada ante lo que percibe como una ofensiva que combina "presión diplomática, operaciones psicológicas, campañas de desinformación y guerra cognitiva".Protección digital y soberanía nacionalJessica Pernía, directora de Formación de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura, inauguró el ciclo de ponencias con su intervención "Protección digital comunal para la defensa de la soberanía"."Es una guerra que busca la dominación cultural, la suplantación de nuestra identidad y la imposición de un pensamiento único", añadió. En este sentido, enfatizó que la batalla se libra en el terreno de la conciencia colectiva: "Protegernos en el ámbito digital significa defender nuestra capacidad de pensar como nación, de mantener vivo nuestro proyecto histórico. No es un tema técnico, es un tema de supervivencia cultural y política".Hacia una IA multipolarDesde Moscú, el reconocido filósofo ruso Alexandr Duguin planteó un desafío de carácter global: la urgencia de desarrollar una inteligencia artificial (IA) multipolar. Frente al modelo unipolar y globalista impulsado principalmente por corporaciones occidentales, Duguin abogó por un paradigma basado en la inclusión de las soberanías nacionales y las particularidades culturales."No podemos permitir que una sola visión del mundo, una sola lógica, dicte el futuro de la humanidad a través de la IA. La tecnología debe ser un reflejo de la pluralidad de mundos, de civilizaciones. Debemos trabajar por una inteligencia artificial que no excluya, sino que incluya; que no homogenice, sino que reconozca la diversidad de proyectos históricos y soberanías", expuso.La importancia de la "independencia narrativa"Oleg Leonov Armas, editor ejecutivo de podcasts de Sputnik Mundo, presentó la conferencia "La 'esclavitud narrativa': cómo Rusia liberó a millones inculcando un pensamiento crítico y multifacético". En su participación, argumentó que la verdadera independencia de un país descansa sobre tres pilares fundamentales.Explicó que esta independencia se construye, en primer lugar, "definiendo, inculcando y defendiendo unos valores propios"."Es lo que nos faltó a nosotros en Rusia en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, dejamos de tener valores propios y asumimos los valores estadounidenses, pero nos percatamos que nunca íbamos a ser considerados por el enemigo ideológico nuestro como iguales", explicó."Una de las tareas primordiales que nosotros tuvimos en Rusia y que se logró construir, es la tarea de realizar, construir unos valores propios", continuó. "¿Cómo se logra? Poniendo esas preguntas y respondiéndolas. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos como sociedad? ¿En qué nos diferencian nuestros vecinos?".Subrayó que estos valores no deben basarse en la superioridad, sino en principios como el "multilateralismo" y la "multiculturalidad en su estado positivo", lo cual, aclaró, es lo contrario a la globalización entendida como homogeneización cultural.La primera línea informativaRoman Gnatiuk, corresponsal de guerra de Rossiya Segodnya, compartió su experiencia directa cubriendo el conflicto en Ucrania desde 2014. Relató cómo el panorama mediático en dicho país previo a 2022 estaba dominado por medios financiados con subvenciones occidentales que imponían una sola narrativa.Respecto al papel que un periodista debe seguir en su cobertura, Gnatiuk señaló que "la realidad es que, si hay una guerra en tu país, entonces no puedes quedarte por encima del conflicto. Alguien eligió un lado para sí mismo en 2014, alguien se mantuvo al margen todo este tiempo. Y antes de 2022, no había una elección correcta para ellos"Resaltó la peligrosa evolución de la desinformación: "Al principio de la palabra, el principal problema eran las falsificaciones, ahora todo es mucho más sofisticado".Además, explicó la doble responsabilidad del corresponsal moderno: "El enemigo analiza regularmente los mensajes, analiza las fotos, analiza los videos que vienen del frente. Y sobre la base de esto, encuentra la ubicación de la zona de nuestros combatientes, encuentra objetivos interesantes, por lo que el corresponsal de guerra de hoy debe ser doblemente más responsable y preparar materiales".Estrategias mediáticas frente a la "dictadura del algoritmo"Artem Chibarov, jefe de Proyectos Digitales de Sputnik, ofreció una guía práctica para que los medios de comunicación puedan "salir ganando" frente a lo que denominó la "dictadura del algoritmo"."Hay que convertirse en una fuente irrefutable", afirmó. Así, destacó la importancia de construir una base de seguidores leales y diversificar las plataformas, incluyendo no solo las redes sociales globales, sino también "plataformas digitales regionales" y "un sitio web personal controlado solo por nosotros".A su consideración, la transparencia es la base de la confianza. "Hay que contar sobre los procesos internos, cómo se desarrolla una historia, cómo se verifican los hechos… Si es posible, hay que presentar siempre las fuentes de la información". En ese sentido, abogó por reconocer los errores cuando ocurran: "Esto demuestra que todos podemos equivocarnos y que eso es normal".Respecto a la creación de la información, dijo que "el algoritmo es artificial, es impersonal, superficial y bien genérico. Y un periodista es un ser humano, es conectivo, profundo, auténtico". La estrategia, concluyó, no es luchar contra la máquina, sino "redoblar la apuesta por lo que las máquinas no pueden replicar".El cierre del foro estuvo a cargo del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, quien disertó sobre "La Big Data y la manipulación con fines políticos". El funcionario alertó sobre el modelo de negocio que sustenta la economía digital global."Los datos se han convertido en el recurso más preciado, son el nuevo petróleo. Y con ellos, se puede no solo predecir conductas, sino también moldear la opinión pública, manipular elecciones y socavar la soberanía de los países", concluyó.

