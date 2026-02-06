"No hay una estrategia común": ¿Por qué América Latina no elige un candidato único para la ONU?

https://noticiaslatam.lat/20260206/no-hay-una-estrategia-comun-por-que-america-latina-no-elige-un-candidato-unico-para-la-onu-1171106684.html

El proceso de selección y nombramiento del nuevo titular de la Secretaría General de las Naciones Unidas continúa avanzando. Esta semana, Chile, Brasil y México presentaron formalmente la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet Jeria, para suceder a Antonio Guterres.En noviembre de 2025, Argentina nominó a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Mientras que, en octubre del mismo año, Costa Rica postuló a la exvicepresidenta Rebeca Grynspan para el mismo fin, aunque su candidatura no ha sido oficializada.Así, la carrera por dirigir la ONU suma al menos tres contendientes de América Latina, región de la que se espera que surja el próximo titular —según una regla no escrita de rotación regional—, tras la salida de Antonio Guterres.Con todo, el escenario contrasta con un comunicado conjunto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), publicado en abril de 2025, en el que 30 de los 33 países miembros que conforman el mecanismo intergubernamental convinieron que buscarían un candidato único.Priorizar perfiles distintos En diálogo con Sputnik, la internacionalista Claudia Serrano observó que la ausencia de una candidatura única que represente a la región puede entenderse a la luz de varios elementos, comenzando por la trayectoria política de los aspirantes y cómo esto podría influir en el consenso a favor o en contra, de cara a una reforma profunda de la ONU.Para la experta, el que haya dos candidaturas hasta el momento revela que los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños priorizan perfiles distintos: unos más orientados a la diplomacia política de alto nivel y otros con un enfoque técnico y especializado.Esto sugiere que, tanto en el respaldo inicial a nivel local, como en el intento de generar consenso regional, "las prioridades que se están vislumbrando dentro de la región no son homogéneas", señaló Serrano.El papel de la ideología políticaEn este sentido, el internacionalista David García Contreras dijo a Sputnik que, a pesar de que América Latina y el Caribe suele verse como una región homogénea, sobre todo a la luz de su historia y lazos culturales comunes, la realidad es que existen intereses diversos que van desde lo económico y jurídico, hasta cuestiones políticas e ideológicas."No es tan común que una región pueda impulsar necesariamente [un aspirante único] y, en este caso, el elemento que tiene que ver con la ideología es el que marca que puedan presentarse dos candidatos", ponderó el experto, también adscrito a la FES Aragón."Ambos son muy buenos candidatos, revitalizarían la parte de América Latina, más allá de izquierda o derecha (...). Sería un gran mensaje en términos de poder revitalizar a la organización en esta reestructuración que es tan necesaria", añadió.El Consejo de Seguridad toma la decisión Por otro lado, el académico de la UNAM remarcó que, más allá de las simpatías y el consenso diplomático que se pueda lograr, quien toma la decisión final es el Consejo de Seguridad, incluidos los cinco miembros permanentes (P5), quienes cuentan con derecho de veto.En el mismo sentido, Serrano estimó que el proceso "dependerá mucho del quórum que logren [los aspirantes] al interior del Consejo de Seguridad, sobre todo de los miembros permanentes"."Quien pueda ser un perfil menos contestatario va a ser el que va a conseguir un mayor apoyo", refirió la experta de la UNAM y agregó que, "de quedarse en Latinoamérica, se gesta la posibilidad de una mayor proyección [de la región] ante el sistema internacional".

