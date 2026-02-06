Mundo
300 millones de personas en el mundo son pobres a pesar de tener empleo, según autoridades
300 millones de personas en el mundo son pobres a pesar de tener empleo, según autoridades
La Organización Internacional del Trabajo alertó que la falta de ingresos suficientes, el crecimiento del empleo informal y los efectos de la tecnología están... 06.02.2026, Sputnik Mundo
internacional
organización internacional del trabajo (oit)
la organización internacional del trabajo
pobreza
mercado laboral
Alrededor de 300 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema a pesar de tener empleo, debido a que perciben ingresos inferiores a tres dólares diarios, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente informe sobre el mercado laboral global.El documento Tendencias sociales y de empleo 2026 señala que, aunque el desempleo se mantiene relativamente estable a nivel mundial, el progreso hacia condiciones laborales dignas se ha estancado, lo que refleja una creciente precarización del trabajo.De acuerdo con la OIT, la tasa de desempleo global se ubicará en torno a 4,9%, equivalente a cerca de 186 millones de personas sin trabajo, mientras que unos 2.100 millones de trabajadores se desempeñarán en el sector informal, con acceso limitado a protección social y derechos laborales.El informe advierte que los jóvenes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, debido a la incertidumbre generada por las políticas comerciales y los efectos negativos de la inteligencia artificial en diversas actividades remuneradas.En los países de bajos ingresos, la situación resulta particularmente "desalentadora", ya que 27,9% de los jóvenes no estudian, no trabajan ni reciben formación, lo que limita sus oportunidades de inserción laboral futura.La OIT indicó que, incluso en las economías de altos ingresos, persiste la falta de certidumbre laboral para los jóvenes, debido al impacto de la automatización y la inteligencia artificial, por lo que recomendó un seguimiento estrecho a los efectos de la tecnología en el empleo.En materia de igualdad de género, el organismo internacional reportó un estancamiento en los avances, al señalar que las normas sociales y los estereotipos continúan profundamente arraigados, lo que reduce la participación femenina en el mercado laboral.Finalmente, el reporte destacó que la economía mundial estuvo marcada en 2025 por tensiones comerciales y la imposición de aranceles, pese a que el comercio sostiene a 465 millones de trabajadores, por lo que la OIT urgió a promover empleos decentes y justicia social, especialmente en las economías más pobres.
06.02.2026
La Organización Internacional del Trabajo alertó que la falta de ingresos suficientes, el crecimiento del empleo informal y los efectos de la tecnología están limitando el acceso a trabajos dignos, especialmente entre jóvenes y mujeres, en un contexto global marcado por tensiones comerciales.
Alrededor de 300 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema a pesar de tener empleo, debido a que perciben ingresos inferiores a tres dólares diarios, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente informe sobre el mercado laboral global.
El documento Tendencias sociales y de empleo 2026 señala que, aunque el desempleo se mantiene relativamente estable a nivel mundial, el progreso hacia condiciones laborales dignas se ha estancado, lo que refleja una creciente precarización del trabajo.
De acuerdo con la OIT, la tasa de desempleo global se ubicará en torno a 4,9%, equivalente a cerca de 186 millones de personas sin trabajo, mientras que unos 2.100 millones de trabajadores se desempeñarán en el sector informal, con acceso limitado a protección social y derechos laborales.
El informe advierte que los jóvenes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, debido a la incertidumbre generada por las políticas comerciales y los efectos negativos de la inteligencia artificial en diversas actividades remuneradas.
En los países de bajos ingresos, la situación resulta particularmente "desalentadora", ya que 27,9% de los jóvenes no estudian, no trabajan ni reciben formación, lo que limita sus oportunidades de inserción laboral futura.
La OIT indicó que, incluso en las economías de altos ingresos, persiste la falta de certidumbre laboral para los jóvenes, debido al impacto de la automatización y la inteligencia artificial, por lo que recomendó un seguimiento estrecho a los efectos de la tecnología en el empleo.
En materia de igualdad de género, el organismo internacional reportó un estancamiento en los avances, al señalar que las normas sociales y los estereotipos continúan profundamente arraigados, lo que reduce la participación femenina en el mercado laboral.
Finalmente, el reporte destacó que la economía mundial estuvo marcada en 2025 por tensiones comerciales y la imposición de aranceles, pese a que el comercio sostiene a 465 millones de trabajadores, por lo que la OIT urgió a promover empleos decentes y justicia social, especialmente en las economías más pobres.
