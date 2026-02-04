La industria manufacturera de EEUU da señales de retroceso

En lugar de un auge, los datos federales muestran una pérdida constante de empleos y una contracción en la actividad fabril que se ha extendido por más de dos años, alcanzando niveles de empleo más bajos que los registrados al final de la pandemia.Aunque los aranceles a las importaciones fueron diseñados presuntamente por la Casa Blanca para proteger a la industria local, hasta ahora han tenido efectos contraproducentes, asegura el medio. Muchas empresas estadounidenses denuncian que dichos gravámenes han disparado los costos de las materias primas que deben traer del extranjero, lo que las obliga a subir sus precios o enfrentar dificultades para conseguir suministros básicos que no se producen en cantidad suficiente dentro del país.La incertidumbre política también juega un papel crucial en este estancamiento, apunta el diario. Las constantes amenazas de nuevos aranceles —incluso a socios comerciales históricos— han generado un clima de inseguridad. Muchos ejecutivos consideran que este ha sido un "año perdido" para la inversión en EEUU, y que prefieren esperar a que el panorama legal y comercial se aclare antes de comprometer capital a largo plazo.Por otro lado, la competencia global no se detiene. China continúa con una economía exportadora a toda marcha, desafiando así la competitividad de las fábricas estadounidenses. A pesar de los esfuerzos por repatriar la producción, factores como la eficiencia de las cadenas de suministro y los menores costos operativos en otros países siguen siendo obstáculos difíciles de superar para el modelo de producción estadounidense.El Wall Street Journal detalla que, si bien la actual Administración ha logrado compromisos de inversión de grandes tecnológicas y farmacéuticas, los analistas advierten que estas nuevas plantas no necesariamente traerán una explosión de empleos. La tendencia hacia la automatización, la robótica y el uso de inteligencia artificial sugiere que las fábricas del futuro requerirán menos mano de obra humana que las del siglo pasado, limitando el impacto social del esperado renacimiento industrial, en un contexto además marcado por una economía ralentizada y con un crecimiento débil.
El sector manufacturero en Estados Unidos atraviesa un periodo de declive a pesar de las promesas de la actual Administración republicana de iniciar una nueva "era dorada" industrial, señala el diario 'Wall Street Journal'.
En lugar de un auge, los datos federales muestran una pérdida constante de empleos y una contracción en la actividad fabril que se ha extendido por más de dos años, alcanzando niveles de empleo más bajos que los registrados al final de la pandemia.
Aunque los aranceles a las importaciones fueron diseñados presuntamente por la Casa Blanca para proteger a la industria local, hasta ahora han tenido efectos contraproducentes, asegura el medio. Muchas empresas estadounidenses denuncian que dichos gravámenes han disparado los costos de las materias primas que deben traer del extranjero, lo que las obliga a subir sus precios o enfrentar dificultades para conseguir suministros básicos que no se producen en cantidad suficiente dentro del país.
La incertidumbre política también juega un papel crucial en este estancamiento, apunta el diario. Las constantes amenazas de nuevos aranceles —incluso a socios comerciales históricos— han generado un clima de inseguridad. Muchos ejecutivos consideran que este ha sido un "año perdido" para la inversión en EEUU, y que prefieren esperar a que el panorama legal y comercial se aclare antes de comprometer capital a largo plazo.
Por otro lado, la competencia global no se detiene. China continúa con una economía exportadora a toda marcha, desafiando así la competitividad de las fábricas estadounidenses. A pesar de los esfuerzos por repatriar la producción, factores como la eficiencia de las cadenas de suministro y los menores costos operativos en otros países siguen siendo obstáculos difíciles de superar para el modelo de producción estadounidense.
El Wall Street Journal detalla que, si bien la actual Administración ha logrado compromisos de inversión de grandes tecnológicas y farmacéuticas, los analistas advierten que estas nuevas plantas no necesariamente traerán una explosión de empleos.
La tendencia hacia la automatización, la robótica y el uso de inteligencia artificial sugiere que las fábricas del futuro requerirán menos mano de obra humana que las del siglo pasado, limitando el impacto social del esperado renacimiento industrial, en un contexto además marcado por una economía ralentizada y con un crecimiento débil.
