Rusia efectúa un ataque masivo contra el complejo militar-industrial de Ucrania en una jornada de combates

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las tropas de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo contra el... 03.02.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 420 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Fuerzas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados HMMWV y 2 obuses M777, todos ellos de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 99 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.375 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

