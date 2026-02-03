https://noticiaslatam.lat/20260203/rusia-efectua-un-ataque-masivo-contra-el-complejo-militar-industrial-de-ucrania-en-una-jornada-de-1170992479.html
Rusia efectúa un ataque masivo contra el complejo militar-industrial de Ucrania en una jornada de combates
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 420 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Fuerzas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados HMMWV y 2 obuses M777, todos ellos de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 99 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.375 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las tropas de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo contra el complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas utilizadas en su interés, así como lugares de almacenamiento y montaje de drones, informan desde la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 420 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", reportan desde el Ministerio de Defensa.
Fuerzas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados HMMWV y 2 obuses M777, todos ellos de fabricación estadounidense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 99 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.375 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.076 drones, 649 sistemas de misiles antiaéreos, 27.459 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.657 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.021 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.553 vehículos militares especiales.
