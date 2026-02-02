https://noticiaslatam.lat/20260202/rusia-toma-el-control-de-una-localidad-y-abate-hasta-1350-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-1170962804.html

Rusia toma el control de una localidad y abate hasta 1.350 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Pridorózhnoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el... 02.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-02T13:33+0000

2026-02-02T13:33+0000

2026-02-02T13:33+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 250 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de almacenamiento de drones, puestos de mando, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas, informan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 202 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

2026

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa