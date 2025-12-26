https://noticiaslatam.lat/20251226/las-raices-del-nazismo-estan-resurgiendo-en-europa-advierte-historiador-ruso-1169799230.html

Las raíces del nazismo están resurgiendo en Europa, advierte historiador ruso

Las raíces del nazismo, 80 años después del inicio del proceso de Núremberg, están resurgiendo en varias partes del mundo, especialmente en Ucrania, los países... 26.12.2025, Sputnik Mundo

neonazismo en ucrania

neonazismo

ucrania

núremberg

🌍 europa

En el caso de Ucrania, el experto señaló que el futuro del país dependerá del grado de desnazificación. "Hoy en día es bastante difícil decir qué pasará con Ucrania, cómo se desarrollarán los acontecimientos. (...) Es decir, no se trata simplemente de desmilitarización, sino de desnazificación", recalcó.En este sentido, subrayó la necesidad de celebrar un tribunal internacional centralizado contra las autoridades de Kiev, por analogía con el proceso de Núremberg.El 20 de noviembre se cumplió el 80.º aniversario del inicio de los juicios de Núremberg contra los principales criminales militares de Alemania. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg se creó por iniciativa de la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia para investigar los crímenes cometidos por los líderes de la Alemania nazi.Tras casi un año de juicio, el Tribunal dictó 12 sentencias de muerte y también declaró a la SD, la Gestapo, el Partido Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) y las SS organizaciones criminales. En los 12 juicios de Núremberg siguientes, que tuvieron lugar entre 1946 y 1949, se dictaron sentencias contra figuras nazis de menor rango.

ucrania

núremberg

neonazismo, ucrania, núremberg, 🌍 europa