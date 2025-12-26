https://noticiaslatam.lat/20251226/las-raices-del-nazismo-estan-resurgiendo-en-europa-advierte-historiador-ruso-1169799230.html
Las raíces del nazismo están resurgiendo en Europa, advierte historiador ruso
Las raíces del nazismo, 80 años después del inicio del proceso de Núremberg, están resurgiendo en varias partes del mundo, especialmente en Ucrania, los países... 26.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-26T14:28+0000
2025-12-26T14:28+0000
2025-12-26T14:45+0000
neonazismo en ucrania
neonazismo
ucrania
núremberg
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/08/1139200225_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_271c77c6d77affcbbfe700baa82d69ab.jpg
En el caso de Ucrania, el experto señaló que el futuro del país dependerá del grado de desnazificación. "Hoy en día es bastante difícil decir qué pasará con Ucrania, cómo se desarrollarán los acontecimientos. (...) Es decir, no se trata simplemente de desmilitarización, sino de desnazificación", recalcó.En este sentido, subrayó la necesidad de celebrar un tribunal internacional centralizado contra las autoridades de Kiev, por analogía con el proceso de Núremberg.El 20 de noviembre se cumplió el 80.º aniversario del inicio de los juicios de Núremberg contra los principales criminales militares de Alemania. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg se creó por iniciativa de la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia para investigar los crímenes cometidos por los líderes de la Alemania nazi.Tras casi un año de juicio, el Tribunal dictó 12 sentencias de muerte y también declaró a la SD, la Gestapo, el Partido Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) y las SS organizaciones criminales. En los 12 juicios de Núremberg siguientes, que tuvieron lugar entre 1946 y 1949, se dictaron sentencias contra figuras nazis de menor rango.
ucrania
núremberg
14:28 GMT 26.12.2025 (actualizado: 14:45 GMT 26.12.2025)
Las raíces del nazismo, 80 años después del inicio del proceso de Núremberg, están resurgiendo en varias partes del mundo, especialmente en Ucrania, los países bálticos y otros países de Europa, comentó a Sputnik Mijaíl Miagkov, director científico de la Sociedad Histórico-Militar de Rusia.
"Las conclusiones, acusaciones, pruebas presentadas y sentencias de los juicios de Núremberg fueron, en primer lugar, extremadamente justas y pasaron a formar parte de la práctica jurídica. Son muy relevantes hoy en día, cuando vemos que los brotes de este nazismo están resurgiendo en diferentes partes del mundo, especialmente en Ucrania, el Báltico y los países europeos", aseveró el historiador.
En el caso de Ucrania, el experto señaló que el futuro del país dependerá del grado de desnazificación.
"Hoy en día es bastante difícil decir qué pasará con Ucrania, cómo se desarrollarán los acontecimientos. (...) Es decir, no se trata simplemente de desmilitarización, sino de desnazificación", recalcó.
24 de diciembre, 06:32 GMT
En este sentido, subrayó la necesidad de celebrar un tribunal internacional centralizado contra las autoridades de Kiev, por analogía con el proceso de Núremberg.
"Si hay un juicio, debe ser internacional. Deben estar presentes los países que hoy están dispuestos y son capaces de actuar de forma unida contra este neonazismo. ¿Es capaz hoy, por ejemplo, Europa? Lo dudo", expresó Miagkov.
El 20 de noviembre se cumplió el 80.º aniversario del inicio de los juicios de Núremberg contra los principales criminales militares de Alemania. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg se creó por iniciativa de la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia para investigar los crímenes cometidos por los líderes de la Alemania nazi.
Tras casi un año de juicio, el Tribunal dictó 12 sentencias de muerte y también declaró a la SD, la Gestapo, el Partido Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) y las SS organizaciones criminales. En los 12 juicios de Núremberg siguientes, que tuvieron lugar entre 1946 y 1949, se dictaron sentencias contra figuras nazis de menor rango.
