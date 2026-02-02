¿Cómo México perdió la mitad de su territorio ante Estados Unidos? | Video

Este 2 de febrero se cumplen 177 años desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el acuerdo por el cual México perdió alrededor del 55% de su territorio ante Estados Unidos tras una operación intervencionista perpetrada por Washington.En diálogo con Sputnik, Alfredo Ávila Rueda, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza este pasaje de la historia mexicana, sus implicaciones a lo largo de los años y el actual contexto histórico, político y social entre las dos naciones."Fue una guerra de conquista"El conflicto entre México y Estados Unidos dio inicio en 1846 y se extendió hasta 1848. A pesar de las excusas y argumentos presentados por parte de Washington, el experto apuntó que la finalidad del conflicto era, básicamente, expandirse territorialmente.De acuerdo con reportes históricos, México recibió alrededor de 15 millones de dólares por los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, así como parte de Colorado y Wyoming.La cifra, apuntó el historiador mexicano, fue más un pagó "simbólico" que sirvió para que Estados Unidos "se lavara la cara ante un hecho que aquí y en cualquier lado se llama conquista".Además, dijo, la suma no llegó del todo completa a las arcas del entonces Gobierno mexicano, pues la mayor parte de la suma fue destinada a pagar las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses en contra de México durante el periodo del conflicto.Un tratado determinanteEl también docente e investigador de la UNAM explicó que el tratado no solo fue determinante en su tiempo, sino también lo fue la futura relación entre ambos países en temas fronterizos.Ávila Rueda señaló que, en el documento, una de las graves fallas por parte de las autoridades mexicanas fue dejar en manos de EEUU la vigilancia de la frontera, algo que hasta la fecha es un tema ríspido entre ambas naciones.Si bien fue más un tema político, lo cierto es que también tuvo implicaciones sociales, pues mientras unos señalan que el territorio fue ganado "a la mala" por Estados Unidos, hay en quienes el discurso neoliberal estadounidense fue exitoso."No estoy tan seguro de que esa herida siga siendo tan importante para mucha gente en México. Creo que si en algo tuvo éxito el discurso neoliberal, sobre todo a partir de la década de los 90, fue en generar una enorme admiración hacia Estados Unidos en muchos sectores de la sociedad mexicana, particularmente las clases medias", explicó.Sobre si México se encuentra de nueva cuenta en peligro ante las nuevas políticas implementadas por la segunda Administración de Donald Trump, Ávila Rueda indicó que "no se descarta que, efectivamente, el Gobierno (de EEUU) está buscando pretextos –como los buscó para la guerra entre México y Estados Unidos– que los lleve a hacer ataques, como ellos dicen, estratégicos"."Me imagino más a drones estadounidenses atacando algunas poblaciones mexicanas en donde ellos consideran que hay narcotraficantes que al Ejército de Estados Unidos entrando a territorio nacional (...). México es un país demasiado grande y demasiado cercano", concluyó.
En diálogo con Sputnik, Alfredo Ávila Rueda, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza este pasaje de la historia mexicana, sus implicaciones a lo largo de los años y el actual contexto histórico, político y social entre las dos naciones.
"Fue una guerra de conquista"
El conflicto entre México y Estados Unidos dio inicio en 1846 y se extendió hasta 1848. A pesar de las excusas y argumentos presentados por parte de Washington, el experto apuntó que la finalidad del conflicto era, básicamente, expandirse territorialmente.
"Se trata de una guerra básicamente de conquista; es decir, hay por supuesto un montón de excusas, hay un montón de argumentos, pero se trata básicamente de eso", explicó. "Estados Unidos desde su independencia había buscado obtener más recursos naturales para explotarlos, fundamentalmente tierras hacia el oeste, las primitivas colonias y, bueno, el problema es que estas tierras tenían dueño. Estas tierras eran de comunidades nativas, de comunidades indígenas (...). El objetivo fundamental (de EEUU) es acceder a los recursos naturales que ese enorme territorio prometía para los estadounidenses. Recursos naturales es igual a riqueza".
De acuerdo con reportes históricos, México recibió alrededor de15 millones de dólares por los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, así como parte de Colorado y Wyoming.
La cifra, apuntó el historiador mexicano, fue más un pagó "simbólico" que sirvió para que Estados Unidos "se lavara la cara ante un hecho que aquí y en cualquier lado se llama conquista".
Además, dijo, la suma no llegó del todo completa a las arcas del entonces Gobierno mexicano, pues la mayor parte de la suma fue destinada a pagar las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses en contra de México durante el periodo del conflicto.
Ávila Rueda señaló que, en el documento, una de las graves fallas por parte de las autoridades mexicanas fue dejar en manos de EEUU la vigilancia de la frontera, algo que hasta la fecha es un tema ríspido entre ambas naciones.
"En la práctica México estaba renunciando al ejercicio de su soberanía en el control de la frontera (...). Los Estados Unidos es un país tremendamente rico, en buena medida, por esa impresionante producción agrícola que tiene por esa cantidad de recursos naturales y eso fue precisamente lo que ellos estaban buscando desde prácticamente su independencia: adquirir todo ese territorio que les generó enorme riqueza", apuntó.
"No estoy tan seguro de que esa herida siga siendo tan importante para mucha gente en México. Creo que si en algo tuvo éxito el discurso neoliberal, sobre todo a partir de la década de los 90, fue en generar una enorme admiración hacia Estados Unidos en muchos sectores de la sociedad mexicana, particularmente las clases medias", explicó.
Sobre si México se encuentra de nueva cuenta en peligro ante las nuevas políticas implementadas por la segunda Administración de Donald Trump, Ávila Rueda indicó que "no se descarta que, efectivamente, el Gobierno (de EEUU) está buscando pretextos –como los buscó para la guerra entre México y Estados Unidos– que los lleve a hacer ataques, como ellos dicen, estratégicos".
"Me imagino más a drones estadounidenses atacando algunas poblaciones mexicanas en donde ellos consideran que hay narcotraficantes que al Ejército de Estados Unidos entrando a territorio nacional (...). México es un país demasiado grande y demasiado cercano", concluyó.
