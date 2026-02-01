https://noticiaslatam.lat/20260201/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1000-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1170938420.html

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 militares ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Zeliónoye, en la región de Járkov, y Sujétskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la...

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 375 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 130 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 94 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

