Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 militares ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Zeliónoye, en la región de Járkov, y Sujétskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la... 01.02.2026
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 94 aeronaves no tripuladas.
ucrania
Noticias
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Zeliónoye, en la región de Járkov, y Sujétskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.085 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 375 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 130 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas", informan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 94 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.775 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.437 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.653 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.985 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.405 vehículos militares especiales.
