Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Torétskoye, en la república popular de Donetsk, y Petrovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la... 31.01.2026, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

🌍 europa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 420 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 138 zonas, destacan desde el organismo castrense. Las tropas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense y un vehículo blindado Marder alemán. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 47 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

2026

Noticias

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania