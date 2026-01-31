https://noticiaslatam.lat/20260131/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1200-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1170911429.html
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Torétskoye, en la república popular de Donetsk, y Petrovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la... 31.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-31T11:32+0000
2026-01-31T11:32+0000
2026-01-31T11:32+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
🌍 europa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1f/1170912073_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_d8048d022715e0caac9be5626cbc7875.jpg
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 420 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 138 zonas, destacan desde el organismo castrense. Las tropas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense y un vehículo blindado Marder alemán. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 47 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Torétskoye, en la república popular de Donetsk, y Petrovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.205 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 420 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 150 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 138 zonas, destacan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron 5 vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense y un vehículo blindado Marder alemán.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 47 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.681 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.423 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.653 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.972 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.267 vehículos militares especiales.
