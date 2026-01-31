https://noticiaslatam.lat/20260131/ciudad-de-mexico-lidera-la-recuperacion-del-mercado-de-oficinas-en-2025-segun-estudio-1170894318.html

Ciudad de México lidera la recuperación del mercado de oficinas en 2025, según estudio

Ciudad de México lidera la recuperación del mercado de oficinas en 2025, según estudio

Sputnik Mundo

El mercado inmobiliario de oficinas en México cerró 2025 en una fase de recuperación gradual, con un aumento en la ocupación y una disminución en la tasa de... 31.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-31T06:02+0000

2026-01-31T06:02+0000

2026-01-31T06:02+0000

américa latina

ciudad de méxico (cdmx)

méxico

cbre

monterrey

mercado inmobiliario

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/09/1163190585_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_cad46441ced05c21f3aa7aa2f548af2d.jpg

De acuerdo con datos de la firma CBRE, la Ciudad de México encabezó este desempeño al registrar una ocupación neta de 247.000 metros cuadrados de oficinas Clase A y A+ al cierre del año, lo que representó un crecimiento anual de 39%.Por otro lado, información de la consultora Datoz indicó que el volumen total de espacios de oficinas comercializados en la capital mexicana superó los 530.000 metros cuadrados, considerando nuevas ocupaciones, renovaciones, reubicaciones y expansiones, lo que reflejó un mayor dinamismo del mercado. Este repunte se tradujo en una reducción de la tasa de vacancia, que al cierre de 2025 se ubicó en 17,6%, casi tres puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año antes, según el reporte MarketView Oficinas Ciudad de México de CBRE.El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD), conformado por Polanco, Reforma y Lomas Palmas, concentró más de la mitad de la ocupación neta anual, consolidándose nuevamente como el principal motor del mercado corporativo, de acuerdo con CBRE.Dentro de este corredor, la vacancia descendió a 11,7%, un nivel inferior al promedio de la ciudad, mientras que Datoz destacó a Insurgentes y Polanco como las zonas con mayor número y tamaño de transacciones durante el año.La demanda estuvo impulsada principalmente por los sectores financiero, tecnológico y de servicios corporativos, además de un retorno de transacciones de mayor escala, con superficies promedio superiores a los 2.000 metros cuadrados.En cuanto al inventario, CBRE señaló que al cierre de 2025 se mantuvo estable en 7,4 millones de metros cuadrados, con un crecimiento anual moderado de 0,6%. La actividad constructiva cerró el año con 246.000 metros cuadrados en desarrollo, de los cuales cerca de 40% ya se encontraba prearrendado.Para 2026, se prevé la incorporación de 213.000 metros cuadrados de nueva oferta, principalmente en los corredores de Insurgentes, Reforma, Polanco y Lomas Palmas, lo que pondrá a prueba la capacidad del mercado para absorber nuevo inventario sin revertir la tendencia de recuperación.A nivel regional, Datoz reportó que Monterrey (ciudad en el noreste mexicano) se consolidó como el segundo mercado corporativo más dinámico del país latinoamericano, seguido por Guadalajara (occidente), Querétaro (centro) y Tijuana (norte), aunque con dinámicas diferenciadas y volúmenes de comercialización significativamente menores a los observados en la capital.

https://noticiaslatam.lat/20260129/construccion-de-vivienda-en-ciudad-de-mexico-se-ralentiza-por-largos-tramites-1170831226.html

ciudad de méxico (cdmx)

méxico

monterrey

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ciudad de méxico (cdmx), méxico, cbre, monterrey, mercado inmobiliario