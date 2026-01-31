Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260131/ciudad-de-mexico-lidera-la-recuperacion-del-mercado-de-oficinas-en-2025-segun-estudio-1170894318.html
Ciudad de México lidera la recuperación del mercado de oficinas en 2025, según estudio
Ciudad de México lidera la recuperación del mercado de oficinas en 2025, según estudio
Sputnik Mundo
El mercado inmobiliario de oficinas en México cerró 2025 en una fase de recuperación gradual, con un aumento en la ocupación y una disminución en la tasa de... 31.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-31T06:02+0000
2026-01-31T06:02+0000
américa latina
ciudad de méxico (cdmx)
méxico
cbre
monterrey
mercado inmobiliario
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/09/1163190585_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_cad46441ced05c21f3aa7aa2f548af2d.jpg
De acuerdo con datos de la firma CBRE, la Ciudad de México encabezó este desempeño al registrar una ocupación neta de 247.000 metros cuadrados de oficinas Clase A y A+ al cierre del año, lo que representó un crecimiento anual de 39%.Por otro lado, información de la consultora Datoz indicó que el volumen total de espacios de oficinas comercializados en la capital mexicana superó los 530.000 metros cuadrados, considerando nuevas ocupaciones, renovaciones, reubicaciones y expansiones, lo que reflejó un mayor dinamismo del mercado. Este repunte se tradujo en una reducción de la tasa de vacancia, que al cierre de 2025 se ubicó en 17,6%, casi tres puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año antes, según el reporte MarketView Oficinas Ciudad de México de CBRE.El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD), conformado por Polanco, Reforma y Lomas Palmas, concentró más de la mitad de la ocupación neta anual, consolidándose nuevamente como el principal motor del mercado corporativo, de acuerdo con CBRE.Dentro de este corredor, la vacancia descendió a 11,7%, un nivel inferior al promedio de la ciudad, mientras que Datoz destacó a Insurgentes y Polanco como las zonas con mayor número y tamaño de transacciones durante el año.La demanda estuvo impulsada principalmente por los sectores financiero, tecnológico y de servicios corporativos, además de un retorno de transacciones de mayor escala, con superficies promedio superiores a los 2.000 metros cuadrados.En cuanto al inventario, CBRE señaló que al cierre de 2025 se mantuvo estable en 7,4 millones de metros cuadrados, con un crecimiento anual moderado de 0,6%. La actividad constructiva cerró el año con 246.000 metros cuadrados en desarrollo, de los cuales cerca de 40% ya se encontraba prearrendado.Para 2026, se prevé la incorporación de 213.000 metros cuadrados de nueva oferta, principalmente en los corredores de Insurgentes, Reforma, Polanco y Lomas Palmas, lo que pondrá a prueba la capacidad del mercado para absorber nuevo inventario sin revertir la tendencia de recuperación.A nivel regional, Datoz reportó que Monterrey (ciudad en el noreste mexicano) se consolidó como el segundo mercado corporativo más dinámico del país latinoamericano, seguido por Guadalajara (occidente), Querétaro (centro) y Tijuana (norte), aunque con dinámicas diferenciadas y volúmenes de comercialización significativamente menores a los observados en la capital.
https://noticiaslatam.lat/20260129/construccion-de-vivienda-en-ciudad-de-mexico-se-ralentiza-por-largos-tramites-1170831226.html
ciudad de méxico (cdmx)
méxico
monterrey
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/09/1163190585_269:287:2616:2047_1920x0_80_0_0_0cc858e5c86c6ff7e599d3ea9b3f952f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ciudad de méxico (cdmx), méxico, cbre, monterrey, mercado inmobiliario
ciudad de méxico (cdmx), méxico, cbre, monterrey, mercado inmobiliario

Ciudad de México lidera la recuperación del mercado de oficinas en 2025, según estudio

06:02 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Ivan Pierre AguirreLos comercios fronterizos pasan por momentos complicados desde el segundo mandato de Trump.
Los comercios fronterizos pasan por momentos complicados desde el segundo mandato de Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Ivan Pierre Aguirre
Síguenos en
El mercado inmobiliario de oficinas en México cerró 2025 en una fase de recuperación gradual, con un aumento en la ocupación y una disminución en la tasa de vacancia, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia, informó 'El Economista'.
De acuerdo con datos de la firma CBRE, la Ciudad de México encabezó este desempeño al registrar una ocupación neta de 247.000 metros cuadrados de oficinas Clase A y A+ al cierre del año, lo que representó un crecimiento anual de 39%.
Por otro lado, información de la consultora Datoz indicó que el volumen total de espacios de oficinas comercializados en la capital mexicana superó los 530.000 metros cuadrados, considerando nuevas ocupaciones, renovaciones, reubicaciones y expansiones, lo que reflejó un mayor dinamismo del mercado.
Este repunte se tradujo en una reducción de la tasa de vacancia, que al cierre de 2025 se ubicó en 17,6%, casi tres puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año antes, según el reporte MarketView Oficinas Ciudad de México de CBRE.
El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD), conformado por Polanco, Reforma y Lomas Palmas, concentró más de la mitad de la ocupación neta anual, consolidándose nuevamente como el principal motor del mercado corporativo, de acuerdo con CBRE.
Dentro de este corredor, la vacancia descendió a 11,7%, un nivel inferior al promedio de la ciudad, mientras que Datoz destacó a Insurgentes y Polanco como las zonas con mayor número y tamaño de transacciones durante el año.
Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas - Sputnik Mundo, 1920, 29.01.2026
América Latina
La construcción de vivienda en Ciudad de México se ralentiza por los largos trámites
29 de enero, 06:34 GMT
La demanda estuvo impulsada principalmente por los sectores financiero, tecnológico y de servicios corporativos, además de un retorno de transacciones de mayor escala, con superficies promedio superiores a los 2.000 metros cuadrados.
En cuanto al inventario, CBRE señaló que al cierre de 2025 se mantuvo estable en 7,4 millones de metros cuadrados, con un crecimiento anual moderado de 0,6%. La actividad constructiva cerró el año con 246.000 metros cuadrados en desarrollo, de los cuales cerca de 40% ya se encontraba prearrendado.
Para 2026, se prevé la incorporación de 213.000 metros cuadrados de nueva oferta, principalmente en los corredores de Insurgentes, Reforma, Polanco y Lomas Palmas, lo que pondrá a prueba la capacidad del mercado para absorber nuevo inventario sin revertir la tendencia de recuperación.
A nivel regional, Datoz reportó que Monterrey (ciudad en el noreste mexicano) se consolidó como el segundo mercado corporativo más dinámico del país latinoamericano, seguido por Guadalajara (occidente), Querétaro (centro) y Tijuana (norte), aunque con dinámicas diferenciadas y volúmenes de comercialización significativamente menores a los observados en la capital.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала