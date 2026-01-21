Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260121/por-que-la-ciberseguridad-y-la-regeneracion-urbana-seran-clave-para-el-ambito-inmobiliario-durante-1170563370.html
¿Por qué la ciberseguridad y la regeneración urbana serán clave para el ámbito inmobiliario durante este año?
¿Por qué la ciberseguridad y la regeneración urbana serán clave para el ámbito inmobiliario durante este año?
21.01.2026
https://noticiaslatam.lat/20251010/cuales-son-las-causas-de-la-caida-en-el-credito-hipotecario-en-mexico-1167341551.html
méxico
La ciberseguridad y la regeneración urbana se perfilan como ejes estratégicos para el sector inmobiliario en 2026, en un contexto de mayor presión sobre el suelo urbano y acelerada digitalización, de acuerdo con un análisis de la 'proptech' 'The Smart Flat'.
La industria inmobiliaria enfrenta una etapa de transformación marcada por la sofisticación tecnológica, la escasez de suelo urbano y nuevas exigencias de compradores e inversoras, por lo que esos temas serán vitales para ese avance.
De acuerdo con The Smart Flat, estos ejes definirán la competitividad del mercado inmobiliario en los próximos meses, al establecer una diferencia clara entre los actores que logren adaptarse con rapidez y aquellos que no incorporen estas dinámicas en sus modelos de negocio.
Helena Verron, directora general de la firma, señaló en el estudio retomado por el diario El Economista que el sector atraviesa un nuevo escenario competitivo en el que la adaptación dejó de ser gradual para convertirse en una necesidad urgente, especialmente en los mercados de mayor valor, donde la innovación se traduce directamente en rentabilidad.
Uno de los principales motores será la regeneración urbana masiva, que surge como una oportunidad estratégica ante la saturación de terrenos céntricos en grandes ciudades como la Ciudad de México y el incremento acelerado del costo del suelo.
En este contexto, la transformación de edificios obsoletos en activos de alto valor —mediante remodelaciones arquitectónicas, modernización tecnológica e integración de sistemas sostenibles— se perfila como una de las vías más atractivas para inversionistas y desarrolladores.
El segundo eje es la ciberseguridad, un factor que comienza a consolidarse como atributo de valor en propiedades corporativas premium, en un entorno donde hogares y oficinas operan cada vez más a través de sistemas digitales interconectados.
Verron advirtió que la seguridad digital será percibida como un componente básico de la infraestructura inmobiliaria, al mismo nivel que los sistemas eléctricos o hidráulicos, y que los asesores que no comprendan esta realidad corren el riesgo de quedar rezagados.
A ello se suma una demanda creciente por espacios diseñados bajo principios de bienestar y salud cuantificables, donde certificaciones como el WELL Building Standard comienzan a adquirir un peso comparable al de cualquier atributo arquitectónico tradicional.
Para The Smart Flat, estas tendencias redefinen el modelo de negocio del sector, al exigir intermediarios especializados y desarrolladores capaces de generar alianzas con expertos en sostenibilidad, ciberseguridad y bienestar.
"La competencia en el mercado inmobiliario no será ganada por quienes vean más propiedades, sino por quienes entiendan mejor las megatendencias que están reorganizando las prioridades de los inversionistas y ocupantes en el sector premium", destacó Verron.
