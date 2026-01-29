https://noticiaslatam.lat/20260129/construccion-de-vivienda-en-ciudad-de-mexico-se-ralentiza-por-largos-tramites-1170831226.html

La construcción de vivienda en Ciudad de México se ralentiza por los largos trámites

La construcción de vivienda en la capital mexicana enfrenta una desaceleración debido a la reducción de inversión y a procesos administrativos cada vez más... 29.01.2026

américa latina

ciudad de méxico (cdmx)

precio de la vivienda

derecho a la vivienda

De acuerdo con datos de la consultora 4S Real Estate, al cierre del tercer trimestre de 2025, el inventario disponible en la capital se ubicó en 19.587 departamentos, con una contracción de 23% en comparación con el mismo período de 2024.Federico Jiménez, Regional Partner MX-Centro de 4S, señaló que la demanda continúa superando a la oferta, pese a que algunos desarrolladores siguen incorporando nuevos proyectos al mercado. Especialistas del sector coincidieron en que el principal obstáculo se encuentra en los procesos administrativos. Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, explicó que en los últimos seis años la obtención de permisos se ha vuelto más compleja, lo que ha llevado a varios inversionistas a trasladar su capital a otras ciudades.Téllez detalló que los grandes proyectos habitacionales pueden tardar entre dos y tres años únicamente en la fase de licencias, a lo que se suma un período de construcción que puede extenderse hasta cuatro años más, retrasando la entrada de nuevo inventario al mercado.Si bien continúan desarrollándose proyectos pequeños, el especialista advirtió que estos no son suficientes para atender la demanda. Añadió que la oferta de planes medianos y grandes podría tardar alrededor de seis años en normalizarse.Este desfase ocurre en un contexto de crecimiento demográfico constante, ya que en la Ciudad de México se forman cerca de 25.000 nuevas familias cada año, a lo que se suman personas que buscan independizarse, incrementando la presión sobre el mercado habitacional.En contraste, durante 2025 se observó mayor dinamismo en la periferia de la capital, donde la liberación de permisos impulsó la oferta. En Zumpango (centro), por ejemplo, se registraron 650 nuevas viviendas en el tercer trimestre, con precios promedio de 710.000 pesos (más de 41.000 dólares).Dentro de la ciudad, zonas como Reforma Iztaccíhuatl, Obrera y Lindavista concentraron nueva actividad con precios que oscilaron entre 2,6 y 4,1 millones de pesos (entre 151.000 y 238.000 dólares), mientras que el segmento medio registró un ajuste a la baja en su precio promedio.Finalmente, los especialistas subrayaron que la reducción de las tasas de interés será un factor clave para 2026, ya que podría facilitar el acceso al crédito hipotecario para los compradores y mejorar las condiciones de financiamiento para los desarrolladores, influyendo en la recuperación del sector.

ciudad de méxico (cdmx)

