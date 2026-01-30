https://noticiaslatam.lat/20260130/rusia-libera-7-localidades-y-abate-hasta-8580-militares-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1170883684.html

Rusia libera 7 localidades y abate hasta 8.580 militares ucranianos en una semana de combates

Rusia libera 7 localidades y abate hasta 8.580 militares ucranianos en una semana de combates

Las FFAA rusas liberaron siete localidades en tres regiones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 30.01.2026, Sputnik Mundo

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Stáritsa y Kúpiansk-Uzlovoy en la región de Járkov, Bélaya Berioza en la región de Sumi y Berestok en la república popular de Donetsk, así como Ternovátoye, Novoyákolevka y Rechnoye en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.680 militares y el grupo Oeste causó más de 1.300 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.020 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.315 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 315 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 950 militares.Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas y de infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA ucranianas, depósitos de municiones y combustible, talleres de producción y lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las fuerzas ucranianas y mercenarios, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 46 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y un misil guiado S-200, al mismo tiempo que derribó 822 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

