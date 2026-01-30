Mundo
Rusia acepta la petición de Trump de abstenerse de atacar a Kiev hasta el 1 de febrero, informa el Kremlin
Rusia acepta la petición de Trump de abstenerse de atacar a Kiev hasta el 1 de febrero, informa el Kremlin
Moscú aceptó la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abstenerse de llevar a cabo ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero, con el fin... 30.01.2026
Al comentar las palabras de Zelenski de que Ucrania no entregará al Donbás sin luchar, el vocero apuntó que "la dinámica en el frente habla por sí sola".Por lo que respecta a la conclusión del secretario general de la ONU, António Guterres, de que Donbás no tiene derecho a la autodeterminación es errónea."No estamos de acuerdo con estas conclusiones y tenemos nuestra postura argumentada, bien conocida por todos", cerró el portavoz de la Presidencia rusa.
Rusia acepta la petición de Trump de abstenerse de atacar a Kiev hasta el 1 de febrero, informa el Kremlin

10:12 GMT 30.01.2026 (actualizado: 10:28 GMT 30.01.2026)
Moscú aceptó la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abstenerse de llevar a cabo ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero, con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones sobre la crisis ucraniana, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Se trata de crear condiciones favorables para las negociaciones. Sí, por supuesto, hubo una petición personal del presidente Trump", informó el vocero.

Al comentar las palabras de Zelenski de que Ucrania no entregará al Donbás sin luchar, el vocero apuntó que "la dinámica en el frente habla por sí sola".

"En lo que respecta al Donbás, la dinámica en el frente habla por sí sola, y no hay mucho más que añadir al respecto", explicó.

Por lo que respecta a la conclusión del secretario general de la ONU, António Guterres, de que Donbás no tiene derecho a la autodeterminación es errónea.
"No estamos de acuerdo con estas conclusiones y tenemos nuestra postura argumentada, bien conocida por todos", cerró el portavoz de la Presidencia rusa.
