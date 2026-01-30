https://noticiaslatam.lat/20260130/rusia-acepta-la-peticion-de-trump-de-abstenerse-de-atacar-a-ucrania-hasta-el-1-de-febrero-informa-1170880671.html

Rusia acepta la petición de Trump de abstenerse de atacar a Kiev hasta el 1 de febrero, informa el Kremlin

Moscú aceptó la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abstenerse de llevar a cabo ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero, con el fin... 30.01.2026, Sputnik Mundo

Al comentar las palabras de Zelenski de que Ucrania no entregará al Donbás sin luchar, el vocero apuntó que "la dinámica en el frente habla por sí sola".Por lo que respecta a la conclusión del secretario general de la ONU, António Guterres, de que Donbás no tiene derecho a la autodeterminación es errónea."No estamos de acuerdo con estas conclusiones y tenemos nuestra postura argumentada, bien conocida por todos", cerró el portavoz de la Presidencia rusa.

