https://noticiaslatam.lat/20260129/el-consumo-de-alcohol-lidera-las-causas-de-conductas-delictivas-o-antisociales-en-mexico-1170825629.html

El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México

El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México

Sputnik Mundo

En el tercer trimestre de 2025, la ingesta de alcohol en las calles fue la principal causa de las conductas delictivas o antisociales que las personas de 18... 29.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-29T08:43+0000

2026-01-29T08:43+0000

2026-01-29T08:43+0000

américa latina

méxico

💗 salud

consumo

alcohol

violencia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1c/1170828882_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0a2474400958e597583ee2cc8ea0a830.jpg

De acuerdo con el sondeo, la cifra se ubica 11,4 puntos porcentuales por encima del rubro de robos o asaltos, que ocupa el segundo puesto, con un 48,3%, en los motivos de la "atestiguación de conductas delictivas o antisociales". En tercer lugar, se encuentra la venta o el consumo de drogas, indicó el Inegi. Mientras que 38,9% de la ciudadanía refirió el vandalismo; 36,7%, los disparos frecuentes con armas; 24,9%, las bandas violentas o pandillerismo; 15,2%, las tomas irregulares de luz; y un 3,8%, el robo o venta ilegal de gasolina o diésel. De esa manera, en el tercer trimestre de 2025, se registró un incremento "estadísticamente significativo" de 1,9% en la atestiguación de disparos frecuentes con armas de fuego y de 1,5% en la atestiguación de consumo de alcohol en las calles, destaca el Inegi. Asimismo, la visibilización de bandas violentas o pandillerismo incrementó 1,3%, mientras que la atestiguación de robo o venta ilegal de gasolina y diésel aumentó 0,8%. La buena noticia es que, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, se registró un descenso de 2,2 puntos porcentuales en el vandalismo en las viviendas o negocios; de 1,7% en disparos frecuentes con arma de fuego; 1,5% en robos o asaltos; así como de 1% en bandas violentas o pandillerismo, precisa el informe. En tanto, al cierre del año pasado, el ruido, los problemas de estacionamiento y la basura tirada o quemada por los vecinos se convirtieron en las principales causas de conflictos o enfrentamientos entre la ciudadanía mayor de edad en el país latinoamericano.

https://noticiaslatam.lat/20250920/1166691273.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, 💗 salud, consumo, alcohol, violencia