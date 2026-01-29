Mundo
El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México
El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México
En el tercer trimestre de 2025, la ingesta de alcohol en las calles fue la principal causa de las conductas delictivas o antisociales que las personas de 18... 29.01.2026
De acuerdo con el sondeo, la cifra se ubica 11,4 puntos porcentuales por encima del rubro de robos o asaltos, que ocupa el segundo puesto, con un 48,3%, en los motivos de la "atestiguación de conductas delictivas o antisociales". En tercer lugar, se encuentra la venta o el consumo de drogas, indicó el Inegi. Mientras que 38,9% de la ciudadanía refirió el vandalismo; 36,7%, los disparos frecuentes con armas; 24,9%, las bandas violentas o pandillerismo; 15,2%, las tomas irregulares de luz; y un 3,8%, el robo o venta ilegal de gasolina o diésel. De esa manera, en el tercer trimestre de 2025, se registró un incremento "estadísticamente significativo" de 1,9% en la atestiguación de disparos frecuentes con armas de fuego y de 1,5% en la atestiguación de consumo de alcohol en las calles, destaca el Inegi. Asimismo, la visibilización de bandas violentas o pandillerismo incrementó 1,3%, mientras que la atestiguación de robo o venta ilegal de gasolina y diésel aumentó 0,8%. La buena noticia es que, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, se registró un descenso de 2,2 puntos porcentuales en el vandalismo en las viviendas o negocios; de 1,7% en disparos frecuentes con arma de fuego; 1,5% en robos o asaltos; así como de 1% en bandas violentas o pandillerismo, precisa el informe. En tanto, al cierre del año pasado, el ruido, los problemas de estacionamiento y la basura tirada o quemada por los vecinos se convirtieron en las principales causas de conflictos o enfrentamientos entre la ciudadanía mayor de edad en el país latinoamericano.
El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México

08:43 GMT 29.01.2026
En el tercer trimestre de 2025, la ingesta de alcohol en las calles fue la principal causa de las conductas delictivas o antisociales que las personas de 18 años o más presenciaron en el país, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México.
De acuerdo con el sondeo, la cifra se ubica 11,4 puntos porcentuales por encima del rubro de robos o asaltos, que ocupa el segundo puesto, con un 48,3%, en los motivos de la "atestiguación de conductas delictivas o antisociales".
En tercer lugar, se encuentra la venta o el consumo de drogas, indicó el Inegi. Mientras que 38,9% de la ciudadanía refirió el vandalismo; 36,7%, los disparos frecuentes con armas; 24,9%, las bandas violentas o pandillerismo; 15,2%, las tomas irregulares de luz; y un 3,8%, el robo o venta ilegal de gasolina o diésel.
De esa manera, en el tercer trimestre de 2025, se registró un incremento "estadísticamente significativo" de 1,9% en la atestiguación de disparos frecuentes con armas de fuego y de 1,5% en la atestiguación de consumo de alcohol en las calles, destaca el Inegi.
El consumo de alcohol en México le cuesta al país el 2,1% de su PIB, indican economistas - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2025
El consumo de alcohol en México le cuesta al país el 2,1% de su PIB, indican economistas
20 de septiembre 2025, 09:52 GMT
Asimismo, la visibilización de bandas violentas o pandillerismo incrementó 1,3%, mientras que la atestiguación de robo o venta ilegal de gasolina y diésel aumentó 0,8%.
La buena noticia es que, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, se registró un descenso de 2,2 puntos porcentuales en el vandalismo en las viviendas o negocios; de 1,7% en disparos frecuentes con arma de fuego; 1,5% en robos o asaltos; así como de 1% en bandas violentas o pandillerismo, precisa el informe.
En tanto, al cierre del año pasado, el ruido, los problemas de estacionamiento y la basura tirada o quemada por los vecinos se convirtieron en las principales causas de conflictos o enfrentamientos entre la ciudadanía mayor de edad en el país latinoamericano.
