El consumo de alcohol lidera las causas de conductas delictivas o antisociales en México

En el tercer trimestre de 2025, la ingesta de alcohol en las calles fue la principal causa de las conductas delictivas o antisociales que las personas de 18 años o más presenciaron en el país, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México.
De acuerdo con el sondeo, la cifra se ubica 11,4 puntos porcentuales por encima del rubro de robos o asaltos, que ocupa el segundo puesto, con un 48,3%, en los motivos de la "atestiguación de conductas delictivas o antisociales".
En tercer lugar, se encuentra la venta o el consumo de drogas, indicó el Inegi. Mientras que 38,9% de la ciudadanía refirió el vandalismo; 36,7%, los disparos frecuentes con armas; 24,9%, las bandas violentas o pandillerismo; 15,2%, las tomas irregulares de luz; y un 3,8%, el robo o venta ilegal de gasolina o diésel.
De esa manera, en el tercer trimestre de 2025, se registró un incremento "estadísticamente significativo" de 1,9% en la atestiguación de disparos frecuentes con armas de fuego y de 1,5% en la atestiguación de consumo de alcohol en las calles, destaca el Inegi.
La buena noticia es que, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, se registró un descenso de 2,2 puntos porcentuales en el vandalismo en las viviendas o negocios; de 1,7% en disparos frecuentes con arma de fuego; 1,5% en robos o asaltos; así como de 1% en bandas violentas o pandillerismo, precisa el informe.
En tanto, al cierre del año pasado, el ruido, los problemas de estacionamiento y la basura tirada o quemada por los vecinos se convirtieron en las principales causas de conflictos o enfrentamientos entre la ciudadanía mayor de edad en el país latinoamericano.
