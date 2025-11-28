https://noticiaslatam.lat/20251128/pemex-reconoce-que-el-combate-al-huachicol-en-mexico-no-ha-sido-suficiente-1168886500.html

Pemex reconoce que el combate al huachicol en México no ha sido suficiente

Pemex reconoce que el combate al huachicol en México no ha sido suficiente

Las acciones que el Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) han emprendido para contrarrestar el mercado ilícito de combustible no han dado producido... 28.11.2025, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

petróleos mexicanos (pemex)

huachicoleo

seguridad

gobierno de méxico

Según informa el diario Milenio, en el documento, Pemex reconoció que su infraestructura es especialmente endeble frente a las tomas ilegales y al robo de combustibles. Tan solo entre 2023 y 2024, fueron descubiertas 26.664 tomas ilegales de oleoductos.Además, la empresa dice correr el riesgo de que algunos de sus trabajadores y otros servidores públicos "participen, o sean percibidos como tales, en el mercado ilícito de combustibles"."Nuestras instalaciones están expuestas a actos intencionales de sabotaje, terrorismo, bloqueos, robo y piratería", asegura la petrolera.Por si fuera poco, los incidentes relacionados con la producción, el procesamiento y el transporte de productos de petróleo y gas pueden derivar en lesiones personales, pérdida de vidas, daños ambientales, gastos de limpieza y reparación; así como daños a los equipos y a las instalaciones, lo que, al mismo tiempo, "podría afectar negativamente" el negocio. Al mismo tiempo, la empresa estatal mexicana denunció que, detrás de este delito, generalmente se encuentran organizaciones criminales que representan otro riesgo. "En particular, el desarrollo de un mercado ilícito de combustibles en México ha provocado un aumento del robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos, así como de nuestros equipos y materiales", continúa. Solo entre enero y septiembre de este año, las pérdidas reportadas por Petróleos Mexicanos por el robo de combustible ascendieron a 20.246 millones de pesos (1.102 millones de dólares), un fuerte aumento en comparación con el mismo lapso del año anterior, cuando la cifra fue de 14.972 millones de pesos (815 millones de dólares). Estos resultados evidencian el profundo impacto económico del ilícito, ya que las pérdidas por robo de combustibles representan casi la mitad de las totales de la empresa en lo que va del año.De acuerdo con reportes de prensa, el delito se ha extendido por todo el país a través de tres modalidades. Además del "huachicol tradicional", existe el contrabando de combustible (conocido como "huachicol fiscal"), que implica importar hidrocarburos bajo una fracción arancelaria distinta para evadir impuestos.A estos dos se suma una tercera práctica detectada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo): las mezclas ilegales. Según la Onexpo, hasta uno de cada tres litros distribuidos en México podría tener un origen ilícito.Para enfrentar este flagelo, el Gobierno federal y Pemex trabajan en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los gobiernos estatales.

