El mensaje de Rodríguez ante el Parlamento "da mucha certeza" sobre el estado de Venezuela, dice experto

16.01.2026

En diálogo con Sputnik, el politólogo venezolano Walter Ortiz ofreció su análisis en torno al discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional (AN) en cumplimiento del mandato constitucional. El especialista lo calificó como un mapa de navegación para "torcer el ejercicio antipolítico" y navegar la compleja coyuntura actual."Este mensaje da mucha certeza sobre cómo, en qué momento nos encontramos", explicó Ortiz, destacando que el contexto es claro: "Acciones para destensar la situación, después de la agresión que se produjo el 3 de enero en la madrugada en contra del territorio venezolano", cuando el presidente Nicolas Maduro fue secuestrado por las tropas de EE.UU.Bolívar vs. MonroeUn pilar principal expuesto por Rodríguez, según el análisis de Ortiz, es el reconocimiento explícito de un "choque doctrinario" irresoluble. La presidenta, recordando la agresión contra Maduro y la primera dama, Cilia Flores, reafirmó la voluntad del Estado de dirimir el conflicto exclusivamente por la vía diplomática, pero defendiendo la posibilidad de interrelacionarse con otras naciones."Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo", comentó la mandataria. Para Ortiz, esto no es una simple declaración de diversificación de aliados, sino la reafirmación de que el sistema político nacional se asienta sobre la doctrina bolivariana, en abierta oposición a la reposición de la Doctrina Monroe que, a su juicio, Washington pretende "entronizar".Esta postura se encarna en la declaración más simbólica del mensaje: la disposición a ir a Washington, pero en sus propios términos. Ortiz ve en esta declaración una señal de que la línea es de firmeza soberana, no de claudicación, incluso en medio de un proceso de desescalada.La materialización de la continuidadRodríguez giró instrucciones para crear dos fondos soberanos, destinados a canalizar los ingresos petroleros, especialmente los provenientes de las ventas a Estados Unidos. Uno estará focalizado en la protección social —mejora de salarios, salud, educación— y el otro en la recuperación de infraestructura y servicios públicos. La presidenta encargada instruyó también la elaboración de una plataforma tecnológica para garantizar la transparencia de estos recursos. Para el experto, esto es una señal de la importancia estratégica. Estos dos temas "son neurálgicos" ante los efectos de las sanciones internacionales, afirma.El anuncio, quizás, de mayor calado económico fue la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. Rodríguez pidió a la AN incorporar a la ley los "modelos productivos" que lograron ponerse en práctica durante la etapa de aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, específicamente el aplicado con la empresa estadounidense Chevron.Para Ortiz, el "modelo Chevron" es presentado como un esquema "ganar-ganar" que, al ser elevado a ley, permitiría "preservar los derechos soberanos que tiene Venezuela sobre la administración de sus recursos naturales" mientras se atrae capital para la recuperación de campos inactivos. Es una señal clara al mercado energético internacional.Un mensaje de certeza El experto concluye que, más allá de los anuncios específicos, el mensaje cumple una función esencial: brindar certidumbre. En ese sentido, afirma que las medidas anunciadas dejan ver "que hay una hoja de ruta sobre la cual se está trabajando. Creo que esto ayuda a brindar más certezas sobre lo que puede ser el devenir a partir del terrible hecho violatorio de la soberanía que acaba de suceder el 3 de enero", afirmó.El analista resalta que la estrategia de diálogo y propuestas domésticas no es contradictoria, sino complementaria, con la demanda central de la diplomacia nacional. El mensaje de Rodríguez, por tanto, se lee como un complejo equilibrio. Es un guante tendido al diálogo práctico, especialmente en energía, acompañado de una reafirmación de la soberanía y la diversificación de alianzas. Es el plan de un Gobierno que, mientras exige la devolución de su presidente secuestrado, se prepara para administrar la nación en una nueva y difícil etapa, blindando su economía social con el petróleo como escudo y sorteando las contradicciones de un orden internacional convulso.

