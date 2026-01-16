Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260116/el-mensaje-de-rodriguez-ante-el-parlamento-da-mucha-certeza-sobre-el-estado-de-venezuela-dice-1170419572.html
El mensaje de Rodríguez ante el Parlamento "da mucha certeza" sobre el estado de Venezuela, dice experto
El mensaje de Rodríguez ante el Parlamento "da mucha certeza" sobre el estado de Venezuela, dice experto
Sputnik Mundo
En su primer mensaje a la nación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez delineó una hoja de ruta basada en tres pilares: la admisión de una contradicción... 16.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-16T03:59+0000
2026-01-16T03:59+0000
américa latina
delcy rodríguez
nicolás maduro
venezuela
washington
política
💬 opinión y análisis
petróleo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170419787_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_fb0fe60809c4b6d973d874b91e6863e5.jpg
En diálogo con Sputnik, el politólogo venezolano Walter Ortiz ofreció su análisis en torno al discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional (AN) en cumplimiento del mandato constitucional. El especialista lo calificó como un mapa de navegación para "torcer el ejercicio antipolítico" y navegar la compleja coyuntura actual."Este mensaje da mucha certeza sobre cómo, en qué momento nos encontramos", explicó Ortiz, destacando que el contexto es claro: "Acciones para destensar la situación, después de la agresión que se produjo el 3 de enero en la madrugada en contra del territorio venezolano", cuando el presidente Nicolas Maduro fue secuestrado por las tropas de EE.UU.Bolívar vs. MonroeUn pilar principal expuesto por Rodríguez, según el análisis de Ortiz, es el reconocimiento explícito de un "choque doctrinario" irresoluble. La presidenta, recordando la agresión contra Maduro y la primera dama, Cilia Flores, reafirmó la voluntad del Estado de dirimir el conflicto exclusivamente por la vía diplomática, pero defendiendo la posibilidad de interrelacionarse con otras naciones."Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo", comentó la mandataria. Para Ortiz, esto no es una simple declaración de diversificación de aliados, sino la reafirmación de que el sistema político nacional se asienta sobre la doctrina bolivariana, en abierta oposición a la reposición de la Doctrina Monroe que, a su juicio, Washington pretende "entronizar".Esta postura se encarna en la declaración más simbólica del mensaje: la disposición a ir a Washington, pero en sus propios términos. Ortiz ve en esta declaración una señal de que la línea es de firmeza soberana, no de claudicación, incluso en medio de un proceso de desescalada.La materialización de la continuidadRodríguez giró instrucciones para crear dos fondos soberanos, destinados a canalizar los ingresos petroleros, especialmente los provenientes de las ventas a Estados Unidos. Uno estará focalizado en la protección social —mejora de salarios, salud, educación— y el otro en la recuperación de infraestructura y servicios públicos. La presidenta encargada instruyó también la elaboración de una plataforma tecnológica para garantizar la transparencia de estos recursos. Para el experto, esto es una señal de la importancia estratégica. Estos dos temas "son neurálgicos" ante los efectos de las sanciones internacionales, afirma.El anuncio, quizás, de mayor calado económico fue la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. Rodríguez pidió a la AN incorporar a la ley los "modelos productivos" que lograron ponerse en práctica durante la etapa de aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, específicamente el aplicado con la empresa estadounidense Chevron.Para Ortiz, el "modelo Chevron" es presentado como un esquema "ganar-ganar" que, al ser elevado a ley, permitiría "preservar los derechos soberanos que tiene Venezuela sobre la administración de sus recursos naturales" mientras se atrae capital para la recuperación de campos inactivos. Es una señal clara al mercado energético internacional.Un mensaje de certeza El experto concluye que, más allá de los anuncios específicos, el mensaje cumple una función esencial: brindar certidumbre. En ese sentido, afirma que las medidas anunciadas dejan ver "que hay una hoja de ruta sobre la cual se está trabajando. Creo que esto ayuda a brindar más certezas sobre lo que puede ser el devenir a partir del terrible hecho violatorio de la soberanía que acaba de suceder el 3 de enero", afirmó.El analista resalta que la estrategia de diálogo y propuestas domésticas no es contradictoria, sino complementaria, con la demanda central de la diplomacia nacional. El mensaje de Rodríguez, por tanto, se lee como un complejo equilibrio. Es un guante tendido al diálogo práctico, especialmente en energía, acompañado de una reafirmación de la soberanía y la diversificación de alianzas. Es el plan de un Gobierno que, mientras exige la devolución de su presidente secuestrado, se prepara para administrar la nación en una nueva y difícil etapa, blindando su economía social con el petróleo como escudo y sorteando las contradicciones de un orden internacional convulso.
https://noticiaslatam.lat/20260115/1170409958.html
https://noticiaslatam.lat/20260115/1170410665.html
venezuela
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170419787_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_58d9a65ad1a1320bd0a8f699be03b82d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
delcy rodríguez, nicolás maduro, venezuela, washington, política, 💬 opinión y análisis, petróleo
delcy rodríguez, nicolás maduro, venezuela, washington, política, 💬 opinión y análisis, petróleo

El mensaje de Rodríguez ante el Parlamento "da mucha certeza" sobre el estado de Venezuela, dice experto

03:59 GMT 16.01.2026
© Foto : Canal de Telegram de Delcy RodríguezDelcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa - Sputnik Mundo, 1920, 16.01.2026
© Foto : Canal de Telegram de Delcy Rodríguez
Síguenos en
José Negrón Valera - Sputnik Mundo
José Negrón Valera
Todos los artículos
En su primer mensaje a la nación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez delineó una hoja de ruta basada en tres pilares: la admisión de una contradicción histórica con Washington, la creación de fondos soberanos para blindar la economía y una reforma petrolera que institucionalice el "modelo de producción de la ley antibloqueo”.
En diálogo con Sputnik, el politólogo venezolano Walter Ortiz ofreció su análisis en torno al discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional (AN) en cumplimiento del mandato constitucional. El especialista lo calificó como un mapa de navegación para "torcer el ejercicio antipolítico" y navegar la compleja coyuntura actual.
"Este mensaje da mucha certeza sobre cómo, en qué momento nos encontramos", explicó Ortiz, destacando que el contexto es claro: "Acciones para destensar la situación, después de la agresión que se produjo el 3 de enero en la madrugada en contra del territorio venezolano", cuando el presidente Nicolas Maduro fue secuestrado por las tropas de EE.UU.

Bolívar vs. Monroe

Un pilar principal expuesto por Rodríguez, según el análisis de Ortiz, es el reconocimiento explícito de un "choque doctrinario" irresoluble. La presidenta, recordando la agresión contra Maduro y la primera dama, Cilia Flores, reafirmó la voluntad del Estado de dirimir el conflicto exclusivamente por la vía diplomática, pero defendiendo la posibilidad de interrelacionarse con otras naciones.
"Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo", comentó la mandataria.
Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, Rusia y Cuba, sentencia Delcy Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 15.01.2026
Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, Rusia y Cuba, sentencia Delcy Rodríguez
ayer, 20:55 GMT
Para Ortiz, esto no es una simple declaración de diversificación de aliados, sino la reafirmación de que el sistema político nacional se asienta sobre la doctrina bolivariana, en abierta oposición a la reposición de la Doctrina Monroe que, a su juicio, Washington pretende "entronizar".

"La presidenta encargada ha hecho un llamado a toda la nación a no tenerle miedo a esa contradicción, sino más bien asumirla", analizó el politólogo.

Esta postura se encarna en la declaración más simbólica del mensaje: la disposición a ir a Washington, pero en sus propios términos. Ortiz ve en esta declaración una señal de que la línea es de firmeza soberana, no de claudicación, incluso en medio de un proceso de desescalada.

La materialización de la continuidad

Rodríguez giró instrucciones para crear dos fondos soberanos, destinados a canalizar los ingresos petroleros, especialmente los provenientes de las ventas a Estados Unidos. Uno estará focalizado en la protección social —mejora de salarios, salud, educación— y el otro en la recuperación de infraestructura y servicios públicos.
La presidenta encargada instruyó también la elaboración de una plataforma tecnológica para garantizar la transparencia de estos recursos. Para el experto, esto es una señal de la importancia estratégica. Estos dos temas "son neurálgicos" ante los efectos de las sanciones internacionales, afirma.
Venezuela desea formar parte del nuevo orden encabezado por los BRICS, dice el diputado Nicolás Maduro Guerra - Sputnik Mundo, 1920, 15.01.2026
Venezuela desea formar parte del nuevo orden encabezado por los BRICS, dice el diputado Nicolás Maduro Guerra
ayer, 21:06 GMT
El anuncio, quizás, de mayor calado económico fue la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. Rodríguez pidió a la AN incorporar a la ley los "modelos productivos" que lograron ponerse en práctica durante la etapa de aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, específicamente el aplicado con la empresa estadounidense Chevron.
Para Ortiz, el "modelo Chevron" es presentado como un esquema "ganar-ganar" que, al ser elevado a ley, permitiría "preservar los derechos soberanos que tiene Venezuela sobre la administración de sus recursos naturales" mientras se atrae capital para la recuperación de campos inactivos. Es una señal clara al mercado energético internacional.

Un mensaje de certeza

El experto concluye que, más allá de los anuncios específicos, el mensaje cumple una función esencial: brindar certidumbre. En ese sentido, afirma que las medidas anunciadas dejan ver "que hay una hoja de ruta sobre la cual se está trabajando. Creo que esto ayuda a brindar más certezas sobre lo que puede ser el devenir a partir del terrible hecho violatorio de la soberanía que acaba de suceder el 3 de enero", afirmó.
El analista resalta que la estrategia de diálogo y propuestas domésticas no es contradictoria, sino complementaria, con la demanda central de la diplomacia nacional.
"No es excluyente con el hecho de seguir exigiendo desde Venezuela (…) restituir nuevamente los derechos del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, reclamando su liberación", apunta.
El mensaje de Rodríguez, por tanto, se lee como un complejo equilibrio. Es un guante tendido al diálogo práctico, especialmente en energía, acompañado de una reafirmación de la soberanía y la diversificación de alianzas.
Es el plan de un Gobierno que, mientras exige la devolución de su presidente secuestrado, se prepara para administrar la nación en una nueva y difícil etapa, blindando su economía social con el petróleo como escudo y sorteando las contradicciones de un orden internacional convulso.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала