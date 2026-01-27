https://noticiaslatam.lat/20260127/suicidio-energetico-eslovaquia-arremete-contra-la-prohibicion-del-gas-ruso-en-la-ue-1170781015.html

"Suicidio energético": Eslovaquia arremete contra la prohibición del gas ruso en la UE

Sputnik Mundo

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, calificó como un "suicidio energético" la decisión de la Unión Europea de prohibir las importaciones de gas ruso... 27.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-27T18:06+0000

2026-01-27T18:06+0000

2026-01-27T18:06+0000

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1d/1160130318_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_a7069601c451b5db6ab2e38ccd71bf30.jpg

El jefe del Gobierno vinculó esta medida con las pérdidas económicas que Eslovaquia ya está sufriendo tras el corte del tránsito de gas ruso por Ucrania el 1 de enero de 2025, decisión que Fico atribuyó a Volodímir Zelenski. Según las estimaciones de Fico, el país pierde hasta 500 millones de euros anuales en tasas de tránsito.En respuesta, el primer ministro anunció una acción legal coordinada con Hungría."Vamos a demandar que este reglamento sea declarado contrario a los principios fundamentales de la UE. Hungría, que también votó en contra, presentará una demanda similar", afirmó.A su vez, el ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, precisó que los preparativos formales de la demanda comenzarán el 2 de febrero. El documento entrará en vigor al día siguiente.El pasado 20 de octubre, el Consejo de la UE acordó su posición negociadora sobre un reglamento que eliminará gradualmente las importaciones de gas natural ruso en el marco del plan REPowerEU (un plan la Comisión Europea para "poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos"), con una prohibición total y legalmente vinculante que entrará en vigor el 1 de enero de 2028.Rusia ha advertido que esta política llevará a Occidente a una mayor dependencia energética y a precios más elevados, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que las sanciones contra Moscú forman parte de una estrategia a largo plazo que golpea duramente a la economía mundial.

2026

